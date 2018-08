„Cartea umană“, proiectul unor liceeni care-şi provoacă prietenii să renunţe la smartphone: „De când lucrăm la proiect, ne-am întors acasă cu bateria încărcată“

Participanţii selectaţi sunt invitaţi la o cafenea unde vor fi îndemnaţi să-şi arate adevărata lor identitate, fără să se mai ascundă în spatele unui cont de facebook.

Proiectul denumit ”Cartea umană” este implementat de Alex Bejinariu Stamen, Andrei Dumitrache, Mara Andreea Găgeanu, Cosmin Găman, Sonia Ana-Maria Leoloacă, Denisa Andreea Răducu şi Raluca Elena Voineag, elevi ai unor licee din Câmpina.

Cei şapte s-au întâlnit la un curs de dezvoltare personală la finalul căruia trebuie să pună în aplicare o idée prin intermediul căriea să producă o schimbare, ”un click” aşa cum supun ei, în comunitatea în care trăiesc. Deşi au doar 16 ani, iniţiatorii proiectului au realizat că mulţi dintre colegii lor se ascund în spatele unui cont de socializare pentru a-şi crea o identitate falsă care nu coinicidea deloc cu realitatea. Acest proiect tocmai asta vrea să distrugă, mitul unui chip fals construit de adolescenţi influenţaţi de prejudecăţi

”Ne-a venit ideea aceasta când tocmai ieşisem în grup şi am vazut că toată lumea stătea pe telefon în loc să discutăm între noi. Am zis atunci că trebuie să facem ceva ca să nu se mai întâmple asta. Noi vrem să le lansăm o provocare. Măcar pentru două-trei ore cât o să stăm aici, să uităm de telefoane şi să vorbim direct cu peroana de lângă noi. În plus vrem să-i determinăm pe tineri să lase prejudecăţile de-o parte. Aşa cum vezi pe cineva pe Instagram sau pe Facebook, poate că prima dată ai tendinţa să-l judeci aşa că poate ar fi bine să trecem peste bariera aceasta şi să comunicăm între noi în viaţa reală, faţă în faţă. Să fie mai comunicativi, mai prietenoşi. Noi de când am început să lucrăm pentru acest proiect am reuşit să ajungem acasă cu bateria plină la telefon, ceea ce înainte nu se întâmpla”, spune Mara Andreea Găgeanu.

”În spatele acestor site-uri de socializare nu se ascunde chiar realitatea, pentru că toţi vrem să părem ceva ce nu suntem, într-o anumită măsură. Oamenii îşi contruiesc o altă identitate pe internet iar când vin aici îi provocăm să-şi deschidă sufletul şi să se arate întocmai cum sunt ei în realitate, poate chiar să se redescopere pe sine însuşi”, susţine Cosmin Găman.

Liceenii care vor să se înscire în acest proiect o pot face printr-un mesaj pe pagina de facebook.com/carteaumana/. Vor fi contactaţi şi apoi supuşi unor teste, în realitate unui mic interviu. Sunt câteva întrebări prin intermediul cărora promotorii proiectului nu vor decât să-i determine pe tineri să aibă curajul să vorbească deschis despre ei.

”Întrebările sunt despre cartea preferată, să descrie relaţia cu un prieten şi citatul preferat. Prin aceste întrebări încercăm să-i facem să se deschidă, nu neapărat să aflăm ceva despre ei”, explică Raluca Voineag

Noi de când am început să lucrăm pentru acest proiect am reuşit să ajungem acasă cu bateria plină la telefon, ceea ce înainte nu se întâmpla

Proiectul se numeşte Cartea umană tocmai pentru că fiecare participant va adăuga cu povestea lui un capitol al acestui ”roman”, spun iniţiatorii.

”Trebuie fim ca o carte deschisă, să aflăm povestea altor tineri. Fiecare coleg cu capitolul lui, un capitol al vieţii noastre din perspecitva vieţii reale, nu a celei din mediul virtual. Este mult mai bine aşa decât ca cinvea să-ţi conutreze un caracter nereal, făcut on line”, explică Cosmin Găman.

Adolescenţii câmpineni se vor întâlni cu prima serie de prieteni în data de 1 septembrie, la o cafenea din oraş. Cei 20 de participanţi selectaţi vor fi îndemnaţi să vorbească deschis depsre problemele adolescenţilor, despre dezamăgiri şi reuşite, despre prietenie şi în general despre viaţa de zi cu zi.

Cei şapte iniţiatori au gânduri mari. Nu vor să se oprească doar la oraşul de domiciliu cu acest proiect, ci vor să pornească într-o caravană prin ţară în încercarea de a crea noi volume ale ”Cărţii umane” şi să dezvolte astfel o comunitate de tineri care acceptă să renunţe măcar pentru câteva ore la telefonul mobil şi să comunice faţă în faţă cu colegii de generaţie.