Bolnavi de COVID-19, fără simptome, internaţi pe holul Spitalului din Ploieşti, pentru a beneficia de concediu medical

Spaţiile destinate suspecţilor de COVID-19 sunt total insuficiente în faţa valului mare de pacienţi care se prezintă zilnic la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Ploieşti.

Doar 17 paturi sunt alocate pentru persoanele care aşteaptă rezultatul testelor, în vreme ce zilnic la UPU Ploieşti vin în medie câte 50 de persoane cu simptome specifice sau care au nevoie de internarea obligatorie de 48 de ore pentru a beneficia de concediu medical.

Într-o astfel de situaţie se află un poliţist prahovean. Bărbatul a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la începutul acestei săptămâni. Deşi nu prezintă simptome, starea lui de sănătate nefiind alterată, poliţistul este obligat de lege să se interneze 48 de ore pentru a primi concediu de odihnă.

Potrivit publicaţiei locale ziarulincomod.ro, poliţistul s-a prezentat la UPU Ploieşti în cursul zilei de marţi, 31 august, unde a fost ţinut pe hol, pe un scaun, ore întregi până ce s-a eliberat un pat unde să poată fi internat.

În situaţia lui sunt multe alte persoane care aşteaptă în condiţii inumane, chiar şi 72 de ore, până primesc un diagnostic.

Conducerea SJU Ploieşti recunoaşte că situaţia este critică, spitalul fiind supraaglomerat.

”Datele raportului de dimineaţă arată că în cursul nopţii trecute s-au prezentat la UPU 57 de persoane, dintre care 20 au fost depistate pozitiv. Spaţiul destinat suspecţilor de COVID-19 are doar 17 sau 18 paturi, atât. Fizic nu putem mai mult. Am adus pe holuri canapele, scaune, tot ceea ce am putut şi noi pentru ca pacienţii să aştepte acolo rezultatul, până se eliberează un pat. Da, sunt persoane care aşteaptă ore bune pe hol până le vine rezultatul. Încercăm să le ducem măcar apă, facem şi noi ce putem. Aceasta este capacitatea fizică a spaţiului din spital”, a declarat Sebastian Toma, directorul medical al SJU Ploieşti.

Acesta a precizat că situaţia s-ar putea rezolva dacă celelalte spitale-suport din judeţ şi-ar mări nurmărul locurilor pentru bolnavii de COVID-19.

Sebastian Toma a indicat Spitalul Municipal Câmpina, care are aproximativ 300 de paturi în tot spitalul, dar în prezent funcţionează cu doar 70 de paturi unde sunt internaţi bolnavii COVID-19.

”Ar putea fi o soluţie, să degreveze UPU de la Spitalul Judeţean. Noi nu suntem spital exclusiv COVID-19, aşa cum este cel de la Câmpina. Noi trebuie să tratăm şi pacienţi care vine pentru alte probleme medicale”, a declarat directorul medical al SJU.

Acesta a precizat că, începând de miercuri, 1 septembrie, la Spitalul Judeţean Ploieşti va fi adus un al doilea aparat pentru prelucrarea testelor pentru COVID-19, astfel că există şanse ca timpii de aşteptare pentru rezultate se va reduce.

Pe de altă parte, Spitalul Câmpina a rămas fără linie de gardă la Centrul pentru Primiri Urgenţe, după ce doi dintre medicii urgentişti au fost detaşaţi la Spitalul Judeţean din Ploieşti.

