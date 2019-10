Bărbatul care a spart sediul poliţiei din Cornu a fost reţinut din nou. Ce i-au găsit anchetatorii în casă

Reamintim că, imediat după ce a fost descoperit furtul din sediul postului de poliţie de la Cornu, anchetatorii au identificat autorul faptei. Acesta a fost reţinut, însă judecătorii din cadrul Tribunalului Prahova au considerat că nu sunt suficient de multe probe pentru a emite mandat de arestare prevenitvă pe numele său şi l-au lăsat în libertate.

Poliţiştii prahoveni au continuat să urmărească activitatea tânărului şi l-au prins într-un apartament din Galaţi.

Miercuri, 23 octombrie, a fost prezentat cu mandat de arestare preventivă în faţa unui judecător din cadrul Judecătoriei Ploieşti care a decis ca măsură preventivă pe numele lui Andrei Chiţu arestul la domiciliu, în ciuda faptului că acesta şi-a recunoscut fapta.

Poliţiştii au stabilit şi modul prin care tânărul a intrat în sediul postului de poliţie. Acesta nu a intrat pe geamul uitat deschis, aşa cum s-a vehiculat într-o primă fază a anchetei. Modul de operare nu a fost făcut public, deocamdată.

Andrei Chiţu a intrat prin efracţie în sediul Postului de Poliţie din Cornu la începutul lunii septembrie. Surse din rândul anchetatorilor susţin că obiectele furate sunt componente IT (telefoane, laptop-uri, luate de la domiciliul unor suspecţi, în urma unor percheziţii în dosarul de înşelăciune). Componentele IT erau probe în dosar. Pe lângă aceste bunuri au fost furate şi alte lucruri (căşti, aparate de epilat etc.) bunuri asupra cărora există suspiciunea că făceau obiectul unui dosar de furt. Andrei Chiţu era chiar suspect în dosarul de furt.