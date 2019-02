Avarie majoră în sistemul de alimentare cu apă la Ploieşti. Autorităţile interzic consumul şi pun la dispoziţia populaţiei cisterne cu apă potabilă

"Compania Apa Nova Ploieşti desfăşoară în cursul zilei de azi, 09.02.2018 o lucrare complexă de remediere a unei averii majore apărută la sistemul de distribuţie si alimentare cu apa potabilă. Echipele operaţionale ale Apa Nova Ploieşti au intervenit rapid încă de la ora 05:30 dimineaţa pentru identificarea locaţiei de avarie si la izolarea tronsonului afectat. Tronsonul vizat alimentează următoarele zone: cartier Albert, cartier Nord (zona Republicii) si cartier Gheorghe Doja pană la Catedrală. Ca urmare a amplei avarii, precum si a sesizărilor referitoare la calitatea apei distribuite in zonele amintite, compania anunţă că există posibilitatea constatării de probleme cu privire la calitatea apei potabile, in sensul creşterii nivelului de turbiditate, fapt ce poate determina apariţia de boli asociate consumului de apa", precizează Apa Nova.



Direcţia de Sănătate Publică Prahova instituie in zona de aprovizionare cu apă potabilă afectată (cartier Nord, cartier Republicii, străzile Gheorghe Doja si Splaiului, zona dintre străzile Zidari si Deltei) interdicţie de consum de apa distribuita prin reţeaua de distribuţie, interdicţia vizând consumul de apa pentru băut, gătit, spălat, spălat pe dinţi. Apa va putea fi folosita doar pentru evacuarea apelor uzate. Măsura este valabilă până la confirmarea potabilităţii apei.



Apa Nova Ploieşti si Direcţia de Sănătate Publică Prahova prelevează probe de apă din reţeaua de distribuţie a zonei afectate in vederea analizării calităţii apei distribuite.



"Apa Nova Ploieşti îşi cere scuze pentru disconfortul creat ploieştenilor si pune la dispoziţie cisterne de apă potabilă. Lucrările sunt realizate în regim de maximă urgenţă. Echipele ANP vor lucra dedicat până la finalizarea lucrărilor de avarie într-un interval cat mai scurt de timp", mai anunţă conpania.



Şi DSP Prahova are un comunicat cu conţinut similar, afirmând că mai mulţi consumatori au reclamat calitatea apei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: