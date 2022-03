Autorităţile din Prahova verifică buncărele antiatomice. „Oamenii au mai depozitat acolo o bicicletă, un cărucior“

Marea problemă este că numărul acestor adăposturi este extrem de mic în comparaţie cu nevoile actuale ale marilor oraşe şi nu pot oferi protecţie nici măcar pentru zece la sută din populaţie.

În municipiul Câmpina, al doilea oraş ca mărime din judeţul Prahova, locuiesc peste 30.000 de oameni, iar cele 28 de ”buncăre” au o capacitate sub 3000 de locuri.

”Am început o acţiune de virificare împreună cu ISU, chiar ieri (marţi 8 martie n.r.) am verificat o parte dintre ele. Ele sunt funcţionale în mare parte, dar oamenii au mai depozitat acolo câte un cărucior, câte o bicicletă. În adăposturile de la blocurile din Câmpina se pot adăposti cam 900 de persoane. Luând în considerare şi pe cele de la operatorii economici, avem în total undeva la 2600 de locuri în adăposturi. Având în vedere că în Câmpina locuiesc aproximativ 36.000 de persoane, capacitatea din adăposturile de protecţie civilă este sub 10%, mult sub 10%”, a declarat, pentru ziarul ”Adevărul”, Octavian Tudose, şeful Biroului pentru Situaţii de Urgenţă din Primăria Câmpina.

Acesta a declarat că adăpostul din Câmpina care are cea mai mare capacitate este situat la subsolul clădirii unde funcţionează BCR şi ANAF, aici putându-se adăposti peste 250 de persoane. Nici măcar Colegiul Naţional ”N.Grigorescu” din Câmpina nu poate oferi protecţie pentru toţi elevii şcolii, ci doar pentru cel mult o sută de persoane. Adăpostul de la liceu se află la subsolul sălii de sport, dar este ocupat momentan cu deşeuri electronice (monitoare vechi), manuale şi echipamente sportive.

Au fost montate pe uşile buncărelor antiatomice elemente de identificare FOTO Octavian Tudose

”Chiar l-am văzut ieri. Erau acolo depozitate nişte materiale, mingii, reviste, dar erau în procedură de casare şi urmează să fie distruse. Erau foarte multe reviste şi cărţi, calculatoare, monitoare din acelea vechi care oricum vor ajunge la centrele de colectare. Nu este nevoie de de mult timp pentru a fi scoase. Nu cred că ar încăpea toţi elevii, are o capacitate de o sută de persoane”, a explicat Octavian Tudose.

Adăpostul antiaerian situat în cartierul Muscel nu este destinat populaţiei civile. Aici, în caz de război, va fi organizat un centru de comandă din care vor face parte exclusiv şefii administraţiei publice locale. Acest adăpost, săpat la zece metri sub pământ, este bine întreţinut, a fost recent renovat şi este dotat inclusiv cu echipament de ventilaţie, instalaţii sanitare şi rezervă de apă.

”Poate adăposti în jur de 60, 70 de persoane în afară de cei din centrul de comandă”, a declarat şeful Biroului pentru Situaţii de Urgenţă din Primăria Câmpina.

Doar nouă din cele 27 de adăposturi din Câmpina se află la parterul blocurilor FOTO Octavian Tudose

Potrivit Legii nr. 481/ 2004 „în timp de pace adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinaţii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24 de ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste. (…) Adăposturile publice de protecţie civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al serviciilor de urgenţă profesioniste; deţinătorii şi utilizatorii acestor adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor utilitare ale acestora în stare de funcţionare”.

În prezent, autorităţile locale au început să monteze elementele de identificare (triunghi albastru pe fond portocaliu) pe uşile adăposturilor sau la intrarea în clădirile unde se află amenajate astfel de buncăre.

Lista adăposturilor din Câmpina:

Bloc de locuit B1, str. Tudor Vladimirescu, nr.24

Bloc de locuit B2, str. Tudor Vladimirescu, nr.24

Câmpina B-dul Carol I, nr. 31 B.C.R.

Str. Nicolae Bălcescu nr. 46, S.C. IRA S.A.

Fundatia „SPERANTA COPIILOR” Str. Pacii f.n.

Str. Progresului nr. 2, S.C. CONFIND

Bloc de locuit, str. Milcovului, nr.14, bl.18C

Str. Oborului nr. 6 S.C. FLORICON SALUB

Bloc de locuit, str. Democratiei bl.22

Bloc de locuit, str. Bobalna, nr.57

Bloc de locuit, str. Eruptiei, nr.3A, bl.E7

Bloc de locuit, str. Eruptiei, nr.11, bl.E11

Bloc de locuit, str. Eruptiei, nr.11, bl.E13

Bloc de locuit, str. Eruptiei, nr.1, bl.E4

Bloc de locuit, str. Eruptiei, nr.9, bl.E12

Sala Sport a Colegiului Naţional “N. Grigorescu”, str. Calea Doftanei, nr.4

Rafinaria Steaua Română, str. Calea Doftanei, nr.15

s.c. Daspi s.r.l., str. Al.I.Cuza, nr.61

Turnatoria Orion, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17

s.c. Weatherford s.a., str. Orizontului, nr.2A

Posta Romana, str. Ardealului, nr.6

Şc. Centrală, str. Calea Doftanei, nr.13

s.c. ELCA, str. Nicolae Grigorescu, nr.9

Bloc de locuit, str. Milcov, nr.6, bl.17A

S.C. Fibec Holding S.R.L., Str. N Grigorescu

s.c. Neptun s.a, str. Bobalna, nr.57-63

s.c. Neptun Holding s.a., str. Drumul Taberei, nr.46(1)

