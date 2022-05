Adio, vacanţă cu cortul sau rulota în Prahova! Zonele tradiţionale de camping, desfiinţate de primării

Decizia a fost justificată de mizeria lăsată în urmă de turiştii care nu respectă nici cele mai mici norme de igienă.

În Prahova erau până în vara anului 2020 trei mari zone tradiţionale de camping, pe Valea Cerbului la Buşteni, lângă barajul Paltinu, în comuna Valea Doftanei, şi la Cheia, în comuna Măneciu. Cum pandemia şi restricţiile ei au schimbat radical tendinţele în materie de turism, oamenii au început să caute, începând cu vara anului 2020, zone cât mai retrase, izolate chiar, unde să poată petrece câteva zile în natură.

Doar că numărul rulotiştilor a fost atât de mare încât aceste zone de camping se transformau pe timpul verii în mini oraşe, dar fără nicio amenajare specifică pentru a servi nevoilor unor persoane care dorm şi mănâncă într-un loc. Cum românul este inventiv, pe pajiştile de la Buşteni, Cheia sau Valea Doftanei au apărut peste noapte veceuri, duşuri, bucătării improvizate, iar consecinţele au fost considerate dezastruoase pentru mediu.

Buşteniul, prima localitate care a interzis camparea

Primii care au luat decizia desfiinţării campingului au fost reprezentanţii Primăriei din Buşteni, interzicând prin hotărâre de consiliul local camparea pe Valea Cerbului.

”Ei s-au împroprietărit mai rău decât a făcut-o Cuza, fără să mai întrebe pe cineva din administraţie. Să ne întrebe şi pe noi, unde ar putea să campeze sau cât timp am putea campa sau ce suprafaţă ne-aţi putea da pentru o rulotă. Nu era rău, ideea e că dintr-un loc civilizat a ajuns un loc mai puţin civilizat. Unii rămâneau acolo şi câte şase luni”, explica la momentul deciziei Nae Savel, fostul primar din Buşteni.

În prezent o parte din terenul de pe Valea Cerbului se află în litigiu. Actualul primar din Buşteni, Mircea Corbu, a precizat că în staţiune nu se poate campa decât pe terenurile aflate în proprietate privată, special amenajate pentru un astfel de turism.

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi la Valea Doftanei. Zona de camping era improvizată de turişti în imediata apropiere a lacului de acumulare Paltinu, iar mizeria lăsată în urmă ajungea în apă. Situaţia s-a înrăutăţit în vara anului 2020, a explicat Lucian Vileford Costea, primarul comunei.

”A fost o invazie”

”Am interzis camparea printr-o hotărâre de consiliu local, dar permitem oamenilor să facă un grătar în locurile special amenajate, să stea pe pătrură, dar nu mai mult. Zona de lângă lacul Paltinu a fost definită de Consiliul Local ca parc de relaxare şi picnic, nu are legătură cu camparea. Un amplasament pentru campare trebuie să fie special amenajat, trebuie să aibă toalete, duşuri, fose septice, noi nu avem condiţii pentru aşa ceva acolo. Dacă am fi lăsat în continuare la liber, am fi ajuns ca în Valea Cerbului din Buşteni”, a explicat Vileford Costea.

Acesta a explicat că imediat ce a dispărut campingul din Buşteni, turiştii s-au orientat către Valea Doftanei. ”A fost o invazie şi la un moment era dezastru, erau gunoaie pe toate văile din zona noastră, aşa că am fost forţaţi să dăm această hotărâre de consiliu local prin care am interzis camparea”, a explicat primarul din Valea Doftanei.

Totuşi, pentru că solicitări există, autorităţile din această comună intenţionează să scoată la licitaţie două suprafeţe de teren pentru un camping special amenajat care să răspundă nevoilor unui turism civilizat, a explicat Lucian Vileford Costea.

În zona Cheia, o parte dintre terenurile unde erau improvizate campingurile au fost scoase din ”circuitul turistic” de proprietari care au săpat şanţuri adânci astfel încât turiştii să nu mai poată ajunge cu rulota pe pajişti.

Vă recomandăm şi:

Amenzile pentru camparea ilegală în Delta Dunării vor fi majorate cu 800%. Cuantumul ridicol de acum

Campingurile din România au printre cele mai mici preţuri de cazare din Europa