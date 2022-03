Închisoare pentru fiica unui preot din Prahova. Teodora a vrut să-şi omoare prietena şi apoi să-i tranşeze cadavrul

Victima sa a fost o tânără de 19 ani, colegă de apartament.

Curtea de Apel Ploieşti a decis, joi 10 martie 2022, să reducă pedeapsa cu doi ani şi jumătate, dar şi cuantumul daunelor morale pe care agresoarea trebuie să le plăteacă victimei sale, de la 70.000 de lei la 35.000 de lei.

Teribila faptă s-a petrecut în seara zilei de 15 februarie într-un apartament din centrul municipiului Ploieşti. Agresoarea, Teodora Ivan, fiică de preot din Prahova, abia împlinise atunci 18 ani şi era elevă la un liceu de prestigiu din oraş. Pentru că familia ei locuia la câtva zeci de kilometri de şcoală, tânăra se mutase în chirie la Ploieşti ca să fie mai aproape de liceu. Era vizitată frecvent de Marta (studentă în Bucureşti), prietena ei pe care o cunoscuse prin intermediul reţelelor de socializare.

Fascinaţia pentru criminali în serie

În seara tentativei de omor cele două au avut un conflict. Teodora era deranjată de faptul că Marta ”o vorbeşte de rău” în cercul de prieteni şi îi dezaprobă fascinaţia ei pentru serialele violente, cu criminali în serie, ba chiar îi reproşa că păstrează în memoria telefonului înregistrări video cu adolescenţi care îşi împuşcau colegii de şcoală.

Tensiunea dintre cele două dura de ceva vreme, iar Teodora chiar a recunoscut în faţa instanţei că intenţia ei era să o ucidă pe Marta, iar apoi să-i tranşeze cadavrul sau să-l arunce de la etaj, înscenând astfel o sinucidere.

”Prima intenţie de a o omori a fost în luna noiembrie 2018, când ne aflam în camera de cămin din Mun. Bucureşti, atunci m-am gândit să-o lovesc mai întâi cu o sticlă în zona capului, după care sa-i înscenez sinuciderea prin aruncarea acesteia de la ultimul etaj, respectiv etajul 10, dar am renunţat la aceasta intenţie deoarece m-am gândit că în momentul în care o s-o lovesc cu sticla n-o s-o pot dobori. Nu am renunţat la această idee motiv pentru care m-am gândit la un alt scenariu (...)” se arată în actul de acuzare potrivit rejust.ro.

Surpriza

Scenariul aproape că s-a concretizat în februarie 2019. Marta pregătise totul în cel mai mic detaliu. Cumpărase o bâtă de basseball, un ciocan, un spray iritant lacrimogen şi saci menajeri de culoare neagră. Fata a recunoscut că, dacă ar fi reuşit să-şi omoare prietena, i-ar fi tranşat apoi cadavrul, iar bucăţile le-ar fi ascuns în sacii special cumpăraţi.

Planul i-a reuşit parţial. Teodora şi-a invitat prietena în dormitor, a pus-o să se întindă pe pat şi să închidă ochii pentru că avea să-i facă o surpriză. Atunci a fost momentul în care i-a pulverizat spre faţă lichidul din sprayul iritant, iar apoi a lovit-o de cinci ori cu bâta în cap. Marta a reuşit să scape, s-a refugiat în holul blocului şi a cerut ajutor pe care l-a primit de la un vecin, fost poliţist.

Teodora a fost reţinută de poliţie şi ulterior prezentată instanţei cu propunere de arestare preventivă sub acuzaţiile de tentativă de omor. Fata a stat în arest din 16 februarie 2019 până în data de 12 martie 2019, când Judecătoria Ploieşti a refuzat să mai prelungească mandatul de arestare preventivă la solicitarea procurorilor. Instanţa a dispus ca Teodora să rămână în control judiciar, cu interdiciţia de a se mai apropia de prietena ei, Marta sau de rudele acesteia. Judecătorii i-au dat atunci şansa fetei să poată participa la examenul de bacalaureat alături de colegii ei de liceu.

