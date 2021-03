Zeci de mii de notificări trimise degeaba de Primăria Piteşti unor bun-platnici „Nu s-ar putea face ceva mai util cu aceşti bani?”

Nu contează că ai plătit în avans, chiar şi pentru tot anul sau că n-ai plătit nici măcar prima tranşă a impozitelor şi taxelor locale aferente anului în curs, cutia poştală e, invariabil, plină de notificări şi facturi de la Primăria Piteşti.

Evident, cei care contestă utilitatea plimbării acestor hârtii sunt piteştenii care se ştiu cu dările la zi, agasaţi de înştiinţările care-i fac să se întrebe dacă municipalitatea chiar a procesat plăţile efectuate de ei în conturile bugetului local.

Zece pagini de înscrisuri, în trei plicuri distincte

Este adevărat că unii s-au obşinuit deja cu aberaţia birocratică şi pun la gunoi corepondenţa după ce citesc doar titlul, dar rămâne indignarea cu privire la risipa care se perpetuează anual, căci toată cheltuiala inutilă este suportată tot de la bugetul local.

„Dragă Primăria Pitesti, de ce faci risipă de resurse umane şi materiale? Tocmai ce am primit în cutia poştală trei plicuri cu decizii de impunere de plată pentru impozitul pe clădiri plus taxa de salubritate! În aceste plicuri, alte cinci foi şi zece pagini de înscrisuri, tuş de imprimantă prăpădit, curier plătit! Oare nu s-ar putea face ceva mai util cu aceşti bani? Eu am plătit toate taxele aferente anului 2021 de peste o lună, deja”, scrie Cristi Păun, pe grupul de socializare “Piteşti, oraşul meu”.

Interesant este că Primăria a mai fost sesizată cu privire la inutilitatea procedurii pentru cei care au dările plătite. „Ca mine, atâţia piteşteni, cetăţeni care ştiu toţi că până la 31 martie al fiecărui an exista o reducere de 10%. Nu s-ar putea emite aceste impuneri după această dată celor care n-au plătit din diverse motive? Cu siguranţă s-ar face o reducere de câteva zeci de mii de plicuri... Mai ales că tot batem monedă cu plata online. Şi, când colo, continuăm cu risipa! Poate mă aude cineva şi anul viitor se va schimba ceva”, mai spune, indignat, piteşteanul.

„Am primit şi eu, deşi am plătit online de la începutul anului”

Noul primar al Piteştiului, Cristian Gentea, nu doar că recunoaşte risipa, dar spune că el însuşi s-a trezit cu o notificare de acest gen.

„Am primit şi eu, deşi şi eu, şi soţia am plătit online impozitele şi taxele locale de la începutul anului. Am întrebat la compartimentul „Impozite şi taxe locale” de ce prăpădim banii. Mi s-a spus că aşa spune legea, chiar dacă ai plătit, chiar dacă n-ai plătit, trebuie trimisă decizia aia. Mai e şi altceva…. Ele sunt multe, sunt făcute de la începutul anului şi uite că abia acum ajung”, a explicat, pentru „Adevărul”, primarul Cristian Gentea (PSD).

„Daţi câte un mail parlmanetarului pe care l-aţi votat”

De ce nu se trimit mai devreme, este altă poveste. Potrivit edilului, e vorba de un volum mare de muncă, astfel că risipa are toate şansele să continue.

„Din păcate, Codul Fiscal obligă la această modalitate de înştiinţare. Trebuie modificat astfel încât cine îşi declară adresa de mail să primească doar în format electronic. Această modificare se poate face doar de către Parlament, aşa că daţi fiecare câte un mail parlmanetarului pe care l-aţi votat şi spuneţi-i de problema. Dacă vom fi suficient de mulţi, ne vor lua în seamă”, spune şi consilierul local Răzvan Şerbănoiu (PNL).

În Piteşti, şi morţii sunt notificaţi

Mai grav decât tardivitatea unor notificări este fapul că se aruncă bani şi pe corespondenţa cu persoanele decedate.

„Eu locuiesc la actuala adresă din anul 2014, am găsit în cutia poştală plicuri cu înştiinţări şi pentru vechi locatari, el şi ea, doar că ea, acum vreo patru ani, a şi decedat…Încă mai apare în evidentele primăriei?”, scrie şi Dorian Movileanu, pe acelaşi grup.

Notificarea decedaţilor nu e o noutate în Piteşti. În urmă cu câţiva ani, la o contestabilă procedură de consultare publică pentru realizarea unui controversat bloc ce se ridică în zona centrală a oraşului, Primăria Piteşti a notificat un vecin al viitoarei construcţii care, „întâmplător” era mort şi a considerat lipsa de răspuns a răposatului drept un acord tacit pentru autorizarea construcţie, deşi aproape toţi vecinii vii ai viitoarei construcţii, care au avut de semnalat multiple obiecţii, au reclamat faptul că nimeni nu i-a întrebat, la consultarea publică, ce părere au de ridicarea viitorului imobil.

