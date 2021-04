Visul unui tânăr instituţionalizat, medaliat cu aur la Lupte: „Să profesez ca agent de securitate la Penitenciar”

, are o poveste tristă.

Tânărul, instituţionalizat în cadrul Centrului de Tip Familial Găvana din Piteşti , are o poveste tristă.

"După terminarea Liceului cu Program Sportiv, vreau să merg la facultate, specializarea Kinetoterapie. În acelaşi timp, îmi doresc să am jobul meu şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să profesez ca agent de securitate la Penitenciar", spune Ionuţ.

"Chiar dacă am practicat şi fotbalul şi aveam şi înclinaţii artistice, luptele greco-romane m-au fascinat şi cred că mi s-au potrivit cel mai bine. Aşa m-am regăsit, m-am simţit şi mă simt împlinit. Bineînţeles, am avut noroc de oameni care au crezut în mine. Dacă datorită doamnei Mihaela Dragu, am păşit prima dată în sala de lupte, nu voi putea uita niciodată pe antrenorul meu, Ovidiu Croitor, care pe lângă maestru, mi-a fost ca un părinte. Rezultatele de care azi mă bucur, i se datorează şi îi mulţumesc pentru tot sprijinul, pe această cale", mai spune Ionuţ.

"Nu voi uita niciodată unde, când şi cu cine am luptat"