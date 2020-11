VIDEO Ironiile lui Dani Mocanu la adresa poliţiştilor: „Dar unde e leul?” Ce indicii caută oamenii legii

În această dimineaţă, poliţişti din Ştefăneşti, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş, au făcut trei percheziţii domiciliare, în judeţele Argeş şi Ilfov, în cazul leului care apare într-un videoclip al interpretului de manele Dani Mocanu. Dosarul vizează eventuale infracţiuni comise în baza Legii 205 din 2004 privind protecţia animalelor.

Până la această oră, animalul nu a fost depistat. Oamenii legii nu sperau însă să găsească leul la vreuna dintre adresele la care au descins, ci caută altceva. Este vorba despre indicii legate de eventuale contracte de închiriere a animalului sau alte documente care să-i ajute să stabilească împrejurările în care interpretul a ajuns să filmeze leul pentru clipul în care, animalul, vizibil rănit şi legat cu un lanţ, este tras de Dani Mocanu.



Între timp, Dani Mocanu a postat pe Facebook un text în care face referire la intervenţia mascaţilor de miercuri dimineaţă, în contextul pandemiei de coronavirus.

”Buna dimineaţa tuturor! Mascaţii au venit in căutarea leului ... si da ... chiar m-au găsit acasă. Din păcate in România un videoclip e mai grav decât acest virus mortal care a făcut înconjurul planetei Noi respectam legile şi ne supunem ... dar unde e leul ???", a scris Dani Mocanu, miercuri dimineaţă, pe Facebook (ortografia aparţine autorului).

Luni, cântăreţul a postat pe pagina sa de Facebook o înregistrare în care anunţa că la finalul înregistrării va arăta în ce condiţii este ţinut leul din controversatul videoclip, pentru ca, în cele din urmă, să scoată în faţa camerei o bancnotă de un leu.

Dani Mocanu păstrează încă tăcerea cu privire la locul în care se află animalul din vidoclip. Spune însă, tot pe Facebook, că rănile din imagini ar fi, de fapt, rezultatul unui machiaj: „Aşa cum am specificat in vlogul meu, vorbim despre un machiaj profesional ca leul să pară cât mai feroce. (Şi chiar dacă ar fi fost vorba despre anumite răni ... asta nu însemna ca noi am maltratat felina ... animalele se mai bat între ele şi ar fi putut fi provocate de un alt leu spre exemplu ) dar repet aici vorbim despre un machiaj profesional".

Vă recomandăm să mai citiţi:

Dani Mocanu, acuzat că a filmat un videoclip cu un leu rănit şi chinuit. Cum se apără manelistul: Nu mi-e frică de nimic pe lumea asta VIDEO

Un tânăr a ucis cu cruzime o iapă aflată la păscut