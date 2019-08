Un român a alergat în premieră zece ore de-a lungul canalului Dunăre-Marea Neagră. Care au fost cele mai mari pericole întâlnite pe traseu

Performanţa medicului veterinar Petru Cazacu, în vârstă de 44 de ani, din Iaşi, a fost înregistrată luna trecută. Demersul său, intitulat „Canalul Dunăre-Marea Neagră - o explorare în alergare” este o premieră în România, Petre Cazacu alergând singur. ”A fost un demers prin care am dorit să explorez Dobrogea de la vest la est, de la Dunăre la Marea Neagră, de-a lungul celor 64,41 de kilometri ai Canalului Dunăre-Marea Neagră. „Canalul Dunăre-Marea Neagră - o explorare în alergare”, dincolo de aventură şi latura sportivă, a fost o explorare a sinistrei perioadei istorice în care s-a desfăşurat prima etapă a construcţiei Canalului, dar şi explorarea celei mai impresionante construcţii din România, din toate timpurile”.

Plecarea a fost pe 28 iulie, la 8.00, de la Cernavodă, de pe malul drept al Canalului Dunăre-Marea Neagră, iar sosirea a avut loc în Agigea, pe malul drept al Canalului, în punctul în care acesta se varsă în Marea Neagră, respectiv în acvatoriul fluvio-maritim al portului Constanţa-Sud, după 14 ore de la start (ora 22:49).

”Alergarea efectivă a durat 10 ore şi 30 de minute, iar distanţa parcursă a fost de 71,47 kilometri. A fost o zi cu temperaturi de până la 39 de grade Celsius, ceea ce a făcut alergarea şi mai dificilă. Distanţa şi timpul suplimentar au rezultat din ocolirile şi întoarcerile ce s-au impus pe traseu din cauza unor obstacole sau pentru a evita diferite pericole. O altă cauză a fost timpul ocupat cu documentarea foto-video a evenimentului”, spune Petru Cazacu.

Două haite de câini, cele mai mari pericole de pe traseu

”Am studiat traseul canalului pe Google Maps, mi-am făcut planul pe hârtie ca pentru o expediţie - poduri, localităţi, obiective de văzut pe traseu etc. Asa am ajuns să citesc şi să fiu interesat de istoria întunecată a Canalului, dar şi de aspectele tehnice, inginereşti şi economice ale sale. Dublez partea sportivă şi de aventură şi cu cea de cunoaştere. Am căutat pe internet să văd dacă a mai parcurs cineva Canalul exact din punctul fizic de început, de pe mal, şi punctul de vărsare, urmând cursul Canalului, cât mai aproape, şi nu am găsit nimic. A fost un grup de poliţişti de frontieră sau militari care au alergat de la podul Anghel Saligny de la Cernavodă, nu de lângă mal, din punctul fizic de început al Canalului şi au traversat podul de la Agigea, deci n-au mers până la capăt, la vărsarea canalului în bazinul portului Constanţa-Sud, până unde mai erau 1,5-2 kilometri. Deci sunt primul care a parcurs Canalul de la kilometrul 64.4 la kilometrul 0”, povesteşte medicul ieşean.

Petru Cazacu ne-a spus şi care au fost cele mai dificile momente de pe traseu: ”Au fost... două, ambele legate de câini. Spre final, când mai aveam câţiva kilometri, am fost oprit de o haită de caini, fiind nevoit să ocolesc cam 800 de metri, iar afară se întuneca. Apoi, cel mai greu şi periculos a fost tot pe final, în câmp, când m-am apropiat de casele din Agigea, unde tot aşa m-a întâmpinat o haită de câini, fiind aproape întuneric”.

În noiembrie 2018, Petru Cazacu a devenit primul român care a alergat în opinci şi costum popular la un maraton internaţional. Petru Cazacu a participat luna aceasta, pe 11 noiembrie, la Maratonul de la Atena, alături de peste 15.200 alergători din 106 ţări, şi s-a întors în ţară în această săptămână.

Petru Cazacu a terminat maratonul în opinci şi costum popular în patru ore, 29 de minute şi 2 secunde. A alergat echipat astfel şi pentru că a dorit să marcheze într-un mod special Centenarul.

Petru Cazacu este şi primul român care a parcurs pe jos cei 151 de kilometri ai Transfăgărăşanului, pornind din comuna argeşeană Bascov. Performanţa a fost reuşită pe 4 şi 5 septembrie 2018, distanţa fiind parcursă în 26 de ore şi 30 de minute.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: