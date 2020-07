Un primar a salvat o secţie COVID de la închidere în ciuda şicanelor colegilor din PSD. Orban: „E halucinant ce se întâmplă acolo“

Situaţia a devenit critică la finalul săptămânii trecute, mai exact vineri 3 iulie, când conducerea judeţului Argeş a anunţat că nu s-au găsit medici dispuşi să vină la ATI la Mioveni şi că acel compartiment extrem de important se va închide. În dimineaţa aceleiaşi zile, trei pacienţi de la Terapie Intensivă fuseseră mutaţi la Craiova.

„Am vorbit inclusiv cu domnul secretar de stat Raed Arafat pentru a găsi medici din alte judeţe pentru ATI-ul de la Mioveni. Nu s-a putut face nici acest lucru, asta pentru că sunt probleme mari şi la Prahova şi de-abia s-a reuşit acolo detaşarea câtorva medici de la Timiş. Vineri dimineaţă, au fost mutaţi trei pacienţi dintre cei 9 de la ATI de la Mioveni la Craiova. Şi ceilalţi şase pacienţi vor fi mutaţi la alte spitale. Practic, ATI-ul Spitalului de la Mioveni se va închide temporar”, spunea, în după-amiaza zilei de vineri, 3 iulie, prefectul Emanuel Soare.

Tot vineri, 3 iulie, la Consiliul Judeţean Argeş a avut loc o şedinţă la care au participat, printre alţii, preşedintele CJ Argeş-Dan Manu, prefectul Emanuel Soare şi la care a fost invitat şi primarul Ion Georgescu, de la Mioveni. Numai că la acea şedinţă nu s-au găsit soluţii pentru secţia COVID de la Mioveni, trăgându-se doar nişte concluzii seci, inclusiv într-un comunicat de presă stufos în care s-au scris doar două rânduri despre Mioveni: „După aproximativ patru luni în care au fost detaşaţi la Spitalul Orăşenesc Mioveni, medicii de la ATI revin la Spitalul Judeţean”. Şi asta în condiţiile în care în perioada 2 iunie-3 iulie s-a înregistrat o creştere dramatică a cazurilor de COVID în Argeş, nu mai puţin de 652 de cazuri noi, în condiţiile în care în spitalele din judeţ sunt doar 500 de paturi unde pot fi trataţi pacienţii infectaţi cu coronavirus.

Numai că, în seara aceleiaşi zile, când nimeni nu se mai aştepta la o soluţie, primarul Ion Georgescu de la Mioveni a reuşit, prin intermediul unei cunoştinţe care este medic, să convingă patru doctori de la Bucureşti să vină să lucreze la ATI, la Mioveni. După cum spune primarul din Mioveni, pacienţii de la ATI au fost mutaţi în alte spitale, compartimentul fiind deocamdată închis. „Compartimentul este închis acum, vom face o dezinfecţie acolo şi probabil că ATI-ul va fi redeschis de miercuri, 8 iulie, cu medicii de la Bucureşti. Sper să nu apară alte probleme din partea autorităţilor judeţene, nu aş intra în alte detalii...”.

Am vorbit cu primarul Ion Georgescu despre implicarea sa în rezolvarea acestei probleme critice şi despre nemulţumirile pe care le are legat de lipsa de colaborare cu autorităţile din judeţ, inclusiv Dan Manu, preşedintele CJ Argeş, care este din acelaşi partid cu primarul PSD.

„Suntem oameni. Noi toţi care lucrăm cu publicul avem un jurământ de respectat, eu în administraţie, medicii au jurământul lui Hipocrate şi aşa mai departe. Probabil că unii îl respectă, însă alţii nu îl respectă. Şi legat de nerespectarea jurământului, mă refer la cei din administraţie. Întâlnirea de vineri 3 iulie cu autorităţile judeţului mi-a lăsat un gust amar. Pentru că discuţia cu Dan Manu, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, a fost în sensul că vom căuta soluţii împreună să rezolvăm pe plan local şi judeţean această problemă. Şi nu s-au găsit soluţii. S-a creat o psihoză la Mioveni. Ca să vezi la fiecare 30 de minute trecând câte o ambulanţă cu luminile intermitente şi cu semnale acustice e de groază. ... E imposibil ca într-un judeţ să spui că nu găseşti cel puţin un medic ATI-ist şi patru medici pe urgenţă cu care ar putea să lucreze ATI-ul de la Mioveni. Am demonstrat cu secţia de Infecţioase că se poate continua în condiţiile în care şi pe aceea doreau să o desfiinţeze autorităţile judeţene. Am rezolvat problema. În secţia de Infecţioase de la Mioveni sunt 69 de pacienţi cu COVID la ora actuală, iar la Piteşti s-au creat 55 de locuri noi. Unde îi muţi? Ce a câştigat Piteştiul? Nici nu ai locuri să muţi pacienţii de la Mioveni”.

„Ar trebui să fim mai uniţi în această perioadă critică”

Tot primarul de la Mioveni consideră că „în această perioadă critică cei din administraţie ar trebui să fie mai uniţi, indiferent de culoarea politică“. „Aici mă refer la DSP, Prefectură, Consiliul Judeţean, mă refer la managerii de spital, mă refer la colegii mei primari. Dacă, ferească Dumnezeu, peste o săptămână vom fi şi noi infectaţi? Mergem la Galaţi, la Caracal? Am demonstrat că se poate cu Infecţioasele şi demonstrez că putem continua şi cu ATI-ul secţiei COVID de la Mioveni. Vă voi spune şi cum s-a rezolvat problema cu ATI-ul de la Mioveni. O cunoştinţă a mea care este medic a văzut în mediul online şi la ştiri faptul numeroase semnale de alarmă că la Mioveni e o problemă şi că ATI-ul risca să se închidă. M-a contactat şi până la urmă am reuşit să convingem patru medici din Capitală să vină la ATI la Mioveni. Am făcut-o pentru spital, pentru oameni. În cazul în care s-ar fi închis ATI-ul de la Mioveni, miile de oameni care lucrează pe platformele industriale din zonă ar fi avut o teamă certă”, a explicat primarul.

El spune că este foarte nemulţumit de colaborarea cu „mai-marii“ judeţului: „Este un scurtcircuit în ceea ce priveşte relaţia cu şefii judeţului şi am realizat acest lucru la întâlnirea de vineri 3 iulie. Dacă aş fi ştiut că ajung acolo ca să facem poze şi ca să le meargă la unii bine nu m-aş fi dus. Sunt extrem de supărat. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a chemat vreodată un şef de Infecţioase sau de ATI, sa afle concret cum este în acele secţii? Nu ştiu cum iau hotărâri cei 37 de membri ai Comitetului Judeţean fără să se deplaseze în teritoriu...”



Statul ignoră problemele: două treimi din costurile cu hrana şi cazarea pacienţilor COVID, acoperite din bugetul local

Primarul Ion Georgescu reclamă şi faptul că autorităţile centrale au sprijinit prea puţin secţia COVID a Spitalului de la Mioveni, iar pe partea de cote defalcate situaţia este dramatică: în primele cinci luni, oraşul a primit doar 6 dintre cele 14 milioane de euro la care avea dreptul. „Costă 370.000 lei mâncarea şi cazarea la secţia COVID de la Mioveni, iar statul mi-a dat 130.000 lei. Restul i-am acoperit de la bugetul local. Investiţiile la secţia COVID de la Mioveni au fost de 2 milioane euro, în contextul în care în primele cinci luni ale acestui an din aprobarea bugetului transmis de Direcţia Finanţelor Argeş, eu am la Mioveni o cotă defalcată de 2,8 milioane euro pe lună. Asta ar însemna 14 milioane euro pe cinci luni. Iar ei mi-au dat doar 6 milioane euro, dintre care 2 milioane de euro le-am băgat la spital”, mai precizează Ion Georgescu.



Reacţia premierului Orban: „E halucinant ce se întâmplă la Mioveni“

Premierul Orban e revoltat de situaţia de la Spitalul din Mioveni FOTO: arhivă Adevărul





Solicitat de „Adevărul“ să comenteze situaţia de la Spitalul din Mioveni şi şicanele dintre autorităţi, premierul Ludovic Orban a spus: „La Mioveni, erau medici detaşaţi de la Spitalul Judeţean Argeş. Medicilor de la Mioveni le-a expirat detaşarea, iar preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, care îl pilotează pe directorul Spitalului Judeţean, pur şi simplu nu mai vrea să accepte să fie detaşaţi medicii la Mioveni, deşi Spitalul de la Mioveni este spital dedicat COVID. Voi vorbi cu domnul ministru Tătaru pentru a interveni şi discuta cu directorul Spitalului Judeţean Argeş să permită detaşarea şi pentru a se asigura continuitatea asistenţei medicale la Mioveni. E halucinant ce se întâmplă la Mioveni! Dacă cei din Argeş se ceartă între ei în partid, să se certe în partid, dar să nu afecteze sănătatea oamenilor şi pacienţilor aflaţi la tratament”, a declarat premierul Orban pentru „Adevărul“.

„Adevărul“ a dorit să ia un punct de vedere şi de la Dan Manu, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, însă, în pofida apelurilor repetate, acesta nu a răspuns la telefon.



