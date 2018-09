Un primar din Argeş cântă la nunţi şi botezuri. A concertat alături de Maria Ciobanu şi Veta Biriş

Pasiunea pentru muzică a lui Mihai Manta, care a fost între 2004 şi 2016 viceprimarul comunei Albeştii de Muscel, datează din adolescenţă.



”Eu cânt de când aveam 16 ani. În clasa a X-a mi-am făcut o trupă în liceu la Câmpulung Muscel, trupă ce avea numele Impuls. Pe vremea aceea cântam melodiile celor de la Compact, Iris şi Holograf, erau în vogă. Ulterior am descoperit că mai era o trupă cu acelaşi nume, iar din 1991 am schimbat numele trupei şi i-am spus Propuls”.

”Şi dacă ajung prefect sau parlamentar, tot nu renunţ la muzică”

Mihai Manta (centru) în concert

Mihai Manta a făcut primii bani din muzică în 1991, pe când avea 19 ani. Fratele său cel mare cânta muzică populară la acordeon şi la un moment dat a avut nevoie de o formaţie să îl acompanieze la o nuntă. Iar Mihai Manta a venit la nuntă cu formaţia Propuls: ”Când am văzut că am câştigat bani, noi cântam rock şi alte minuni, ne-am gândit că trebuie să cântăm şi folclor”. Pe parcursul facultăţii, Mihai Manta s-a întreţinut şi cu banii câştigaţi de pe urma concertelor. Timp de două luni, a fost clăpar în trupa Politehnicii din Bucureşti.

”După absolvirea facultăţii m-am angajat, însă nu am renunţat la cântat şi la pasiunea pentru muzică. Apoi am ajuns viceprimar, primar şi am continuat să cânt. Şi dacă ajuns prefect sau parlamentar, tot nu renunţ la muzică. Dacă îmi place muzica, de ce să nu continui?”, spune primarul Mihai Manta.

Primarul Manta (primul din stânga), alături de trei dintre cei patru colegi din formaţia Propuls

În medie, Mihai Manta şi formaţia Propuls susţin 25-30 de concerte pe an. Cântă la nunţi şi botezuri, dar şi în cadrul unor evenimente. Repertoriul formaţiei este vast, mergând de la muzică populară şi lăutărească până la muzică uşoară.

De-a lungul carierei, primarul Mihai Manta a cântat alături de nume mari ale muzicii populare româneşti: ”Am cântat alături de Maria Dragomiroiu şi Veta Biriş, am acompaniat-o pe Maria Ciobanu. Au fost nişte experienţe unice alături de nişte artiste extraordinare, vă daţi seama. A fost o onoare deosebită să cânt alături de aceste interprete celebre ale muzicii populare româneşti”.

Ce melodie dedică actualei clase politice

Mihai Manta este primar din 2016

Legat de tarifele practicate de formaţia Propuls, primarul Mihai Manta nu a dorit să dezvăluie sumele. ”Tariful îl discutăm în funcţie de numărul de persoane de la evenimentul unde suntem solicitaţi. Nu pot să vă spun un tarif minim, nici concurenţa noastră nu îl spune”, ne-a declarat Mihai Manta.

Pentru colegii din Primăria Albeştii de Muscel nu a fost o noutate faptul că şeful lor cântă într-o formaţie. ”Ştiau de mult de pasiunea mea pentru muzică. Multora din comună le-am cântat la nunţi şi la botezuri”, spune primarul Mihai Manta.

Primarul-cântăreţ le-a cântat şi altor primari la diferite evenimente: ”Le-am cântat printre alţii primarilor de la Aninoasa, Berevoeşti, Valea Mare”.

Mihai Manta spune că la început a învăţat de unul singur să cânte. Ulterior, a făcut studii muzicale în particular la Piteşti.

Primarul de la Albeştii de Muscel râde când e întrebat ce melodie ar dedica actualei clasei politice: ”Nu ştiu... Cred că ar trebui să facem una. Totuşi, dacă stau să mă gândesc mai bine, aş dedica melodia ”Cine are noroc are, cine n-are n-are”, se aplică perfect la noi”.