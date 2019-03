Un pompier aflat în concediu şi-a lăsat prietenii la mall şi a plecat după colegii care mergeau să stingă un incendiu. „Am mai avut intervenţii în timpul liber“

Un puternic incendiu a izbucnit joi după-amiaza în cartierul Colibaşi din oraşul Mioveni. Incendiul, care se manifesta violent, a afectat două case şi o anexă.

Cu toate că pentru lichidarea incendiului, au acţionat 4 autospeciale cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, plutonierul major Cristian Stoica nu a putut trece nepăsător şi a sărit în sprijinul colegilor săi. Subofiţerul, pompier la Detaşamentul Mioveni, se afla în timpul liber. Fiind în concediu de odihnă, şi plecase de acasă cu gândul de a merge împreună cu prietenii la film.

”Mă pregăteam să ies cu nişte prieteni pentru a viziona un film la cinema, eram cu auto personal şi mă pregăteam să ies din parcare. Am auzit semnalele acustice ale autospecialelor, le-am reperat vizual şi am constatat că sunt colegii mei care se deplasau către intervenţie. Mi-am dat seama că este vorba despre un incendiu şi am luat hotărârea să îi urmez şi să ajut acei oamenii aflaţi în dificultate şi pe colegii mei care sunt ca o a două familie pentru mine. Am mers aproximativ 4 km până în cartierul Colibaşi din oraş”, ne-a declarat Cristian Stoica.

Intervenţia a fost destul de dificilă, deoarece există pericol de extindere şi la casele învecinate.

”Am mai avut intervenţii în timpul liber încerc tot timpul să îmi ajut semenii, una fiind un accident rutier în care a fost implicat un prieten motociclist”, mai spune Cristian Stoica.

Plutonierul major Cristian Stoica are 35 de ani şi lucrează în cadrul ISU Argeş de 13 ani.

