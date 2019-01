Un bărbat din Argeş a fost amendat de două ori după ce i-a făcut „maimuţoi“ şi „fetiţe“ pe poliţiştii locali pe Facebook. De unde a pornit conflictul

Alin Ioniţă, bărbatul amendat în total cu 1.300 lei, a declarat pentru Adevărul: ”Pe strada pe care locuiesc refulează constant canalizarea, ori de câte ori plouă, şi iese tot ra...tul la suprafaţă. Am cerut sprijinul Primăriei Bradu, însă în zadar. Eu nu consider că cele două cuvinte – maimuţoi şi fetiţe-sunt jignitoare. Voi contesta cele două amenzi în instanţă şi voi face şi plângere la Parchet împotriva Poliţiei Locale şi a primarului de la Bradu pentru abuz în serviciu. Atunci când am fost amendat prima oară, poliţistul local mi-a zis: ”N-am ce să fac, ăsta e ordinul”. Nu e normal ce se întâmplă”.

Iată şi postarea pentru care Alin Ioniţă a fost amendat cu 1.000 de lei pe 27 ianuarie: ,,MII DE MULŢUMIRI domnului Primar Stroe pentru promptitudinea cu care a rezolvat problema inundaţiilor din Bradu! După ce ieri a venit în zona Ilma şi a văzut cum ţâşneşte apă din canalizare, a spus că el nu poate face nimic. I-am atras atenţia că poate amendă firma de canalizare, poate ridică terenul pe uliţă cu o măşină de balast şi că e în atribuţiile primăriei bunăstarea comunei. Vizibil iritat la fudulii de ceea ce spun mi-a transmis că nu sunt bani la bugetul Comunei Bradu pentru astfel de lucrări. Dar sunt bani de Fântâni Tămăduitoare nefuncţionale, sunt bani pentru terenuri cumpărate de primărie de la rudele dumnealui la suprapret, sunt bani pentru măriri de salarii în primărie, etc. Au fost bani pentru construcţia clădirii de la Geamănă (la fosta şcoală) şi acum vrea să o concesioneze pe 10 ani contra sumei modice de doar 900 ron/luna, în condiţiile în care cu 900 ron nu poţi închiria nici un chioşc amărât. Dar să nu uităm, cel care vrea să concesioneze clădirea este avocatul care l-a scăpat de puşcărie pe domnul Primar de două ori. După cum observaţi domnul Primar este pus pe "fapte mari" pentru dumnealui, pentru restul locuitorilor comunei... nimic. Buuun, probabil sunteţi curioşi care a fost rezolvarea situaţiei... Domnul Primar şi-a trimis fetiţele cu ordin clar să ma amendeze!!! BRAVO, BRAVO, aţi demonstrat a mia oară că sunteţi un "om" ieftin. Sper că din bani colectaţi din amendă mea să strângeţi bani în fondul de investiţii al primăriei pentru a putea face ceva util în Comună Bradu, pentru că nu aţi făcut nimic real şi util în această comună de când sunteţi Primar. Eu sigur nu voi săraci şi sigur dvs nu va veţi îmbogăţi, deveniţi mai ieftin pe zi ce trece”.

Canalizarea refulează constant pe strada pe care locuieşte bărbatul

După doar o zi, nemulţumit că a fost amendat în loc să fie ajutat cu problema sa, Alin Ioniţă a postat din nou pe Facebook un mesaj critic: ,,INCREDIBIL! Domnul primar şi-a trimis din nou fetiţele cu amendă, una nouă. 2 amenzi în 2 zile, dictatorul Şpăguţă probabil nu ştie în ce secol trăim. Doar în anii comunismului puteai să vezi situaţîi de acest gen. DICTATORUL Şpăguţă vrea cu orice preţ să îmi închidă gura. De ieri, când am postat prima amendă, am primit sute de mesaje în privat, care mai de care îl înjurau pe primar şi poliţiştii locali şi îi vorbeau de rău, dar nu vor să scrie în public. Nu pot să cred că le este frică de DICTATORUL Şpăguţă, NU POT SĂ CRED, în ce ţară trăim fraţilor dacă ne e frică de un om ieftin ajuns primar din greşeală, care a fost arestat, care se ştie că este corupt!". De această dată, amenda a fost de 300 lei.

