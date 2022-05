Un ales local din Corbeni spune că a fost bătut când a acuzat Primăria că a dat 40 de mii de lei pe un festival. „De ce erai beat mangă?“ VIDEO

După două zile cu motoare, concursuri şi muzică rock la cea de-a doua ediţie a Poienari Archangels Fest, organizată la Corbeni, un incident izbucnit în timpul evenimentului ia amploare pe Facebook.

Consilierul local Bogdan Dovleac spune că a fost bătut de trei persoane din staff-ul evenimentului, după ce a făcut o remarcă referitoare la banii cheltuiţi de Primărie pe eveniment.

"L-am întrebat dacă i se pare normal ca o comună care nu are apă potabilă, drumuri decente şi multe alte probleme să plătească 400 de milioane pe un festival moto"

"Eu şi un angajat al Primăriei care îmi este foarte bun prieten (...) am fost bătuţi de către trei persoane din staff-ul organizatorilor, adică din clubul de motociclişti. Lucrurile stau cam aşa: eu l-am văzut pe organizatorul festivalului şi l-am întrebat dacă i se pare normal ca o comună care nu are apă potabilă, drumuri decente şi multe alte probleme să plătească 400 de milioane (n.r 40.000 de lei) pe un festival moto. Domnul a fost vădit deranjat şi a început să ridice tonul. Recunosc, nici eu nu m-am lăsat mai prejos. A urmat o discuţie în contradictoriu, destul de aprinsă, dar nu a fost contact fizic de nicio parte (...). După câteva miute, trei colegi de-ai domnului Grigore au venit şi au început să ne ia la bătaie. Angajatul Primăriei a fost lovit primul. A căzut la pământ şi acolo a rămas. Apoi eu am fost preluat de doi şi al treilea care-l lovise pe prietenul meu şi am fost lovit de foarte multe ori, am fost târât, am fost dat de pământ (...). Am primit pumni peste tot", spune consilierul local Bogdan Dovleac într-o înregistrare video.

Alesul local se arată intrigat că, la intervenţia Jandarmeriei, care a urmat scandalului, oamenii legii l-au luat şi dus la dubă, sub acuzaţia, consemnată în procesul verbal, că el i-ar fi agresat pe cei trei.

"De ce erai beat mangă?"

De cealaltă parte, orgaizatorul evenimentului precizează că el era cel pe care consilierul local voia sa îl lovească. Andrei Cristian Grigore spune că alesul local era sub influenţa alcoolului şi că a devenit violent.

"Prietenul tău (angajatul primăriei) te-a oprit în momentul în care ai ridicat mâna. De ce a făcut asta? Pentru că bine cunoscându-te, aşa cum ai spus şi tu, îţi ştia probabil şi nivelul de alcool din sânge la acel moment, explicându-ţi că nu este ok ce faci faţă de mine. Ce să vezi, dânsul mă cunoştea şi pe mine, astfel încât i-a fost uşor să facă o balanţă între noi doi în acel moment (cine a început/cine trebuie să fie oprit etc). Actual consilier local plin de frustrări, ai fost totuşi prezent la acest eveniment pe care îl blamezi. De ce? Vei răspunde că ai fost <<în interes de serviciu>>. Ok, atunci plusez şi te întreb, de ce erai beat mangă? Iar această afirmaţie nu o poate contesta nimeni dintre cei de faţă, mai ales că majoritatea te cunoşteau pe tine, nu pe mine. Nu cumva erai beat fiindcă ţi-a şi plăcut evenimentul, dar frustrarea politică te-a împins să faci şi ceva scandal pe acolo?", i-a răspuns, tot pe Facebook, Andrei Cristian Grigore alesului local.

Scandalul a continuat în online pe zeci de rânduri cu replici acide şi imagini din timpul scandalului şi intervenţiei jandarmilor.

Ce spune Jandarmeria

Intervenţia pentru aplanarea scandalului a fost asigurată de Gruparea mobilă de Jandarmi Craiova, cea care supraveghea evenimentul.

"Colegii noştri, în momentul în care au observat situaţia conflictuală, au intervenit pentru aplanarea acesteia şi au procedat pentru identificarea persoanelor participante. Ca urmare, a fost sancţionată o persoană cu amendă în valoare de 500 de lei pentru participare şi provocare la scandal", a declarat, marţi, pentru "Adevărul", Claudia Niţă, de la Gruparea mobilă de Jandarmi Craiova.





