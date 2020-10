FOTO Tuning spectaculos făcut într-un atelier din România, pentru bolizi de sute de mii de euro. Printre clienţi, un şeic din Dubai

Alin Opriţescu din Piteşti şi-a descoperit pasiunea pentru tuning-ul auto prin 1995. Atunci avea numai 15 ani, însă în 2000 a şi reuşit să personalizeze o maşină, un Volkswagen Scirocco. Procesul s-a făcut în etape.

„M-am dus să-mi fac nişte praguri la nişte băieţi care făceau fibră de sticlă. Au văzut că mă pricep şi mi-au zis să nu le mai dau bani, să lucrez o săptămână în schimbul contravalorii pragurilor. Apoi am mai lucrat încă o săptămână, iar ulterior, am lucrat trei săptămâni pe salariu. Ei erau trei asociaţi, dar unul dintre ei, care era cel mai talentat, făcuse echipă cu mine. Am preferat să plec eu înainte să se certe ei“, povesteşte bărbatul.

„De aici a început ascensiunea mea“

La un moment dat, piteşteanul şi-a cumpărat cu 2.000 de dolari un Ford Mustang lovit şi l-a dus la bunicii din Olt, la Scorniceşti, ca să-l repare – acolo avea o baracă metalică, ridicată de tatăl său.

„Un băiat a aflat că repar cu fibră de sticlă şi mi-a adus nişte bare cumpărate de la Rieger, care atunci era cea mai tare firmă de tuning din Europa. A venit cu o bară la reparat, l-am rugat să mă lase să o copiez, să fac matriţă după ea. M-a lăsat, iar apoi mi-a dat şi bara de faţă, şi pragurile. Aşa am făcut primul set: bară faţă, bară spate, praguri. Arătau foarte bine!“, îşi aminteşte Alin.

A urmat o vreme în care tot mai multe persoane din Slatina au aflat că Alin face tuning auto şi că are talent. Firesc, a început să aibă tot mai mulţi clienţi cu maşini din ce în ce mai scumpe şi mai frumoase. „De aici a început ascensiunea mea“, spune tânărul.

O afacere care a luat avânt

Alin Opriţescu a avut mult de muncă şi a făcut multe eforturi pentru a-şi începe propria afacere în domeniul tuning-ului auto. Una dintre cele mai mari provocări pe care le-a înfruntat a fost dificultatea de a procura materie primă: „Nu aveam nici matriţe, aveam doar o lună şi jumătate de experienţă. Făceam totul din imaginaţie. E greu să pleci singur la drum“.

Una dintre maşinile tunate la atelierul lui Alin Opriţescu FOTO: arhiva personală

Totuşi, când afacerea a început să prindă avânt, Alin s-a putut ocupa şi de alte detalii. Prima investiţie serioasă a fost să construiască un garaj lângă baraca deja existentă, un spaţiu de 60 de metri pătraţi, care l-a costat vreo 4.500 de lei şi în care a lucrat timp de şase ani. Ulterior, tot la Scorniceşti, prin 2009, a construit şi o hală de 360 de metri pătraţi, cu cabină de vopsit, cu elevator, cu toate sculele noi.

A lucrat singur o perioadă lungă, abia în 2014 şi-a găsit ajutoare. „A fost foarte dificil, erau multe comenzi, dar nu găseai oameni care să te ajute efectiv la lucru“, spune Alin Opriţescu. În prezent, are cinci angajaţi la firma sa şi se declară mulţumit.

O maşină de copertă

Una dintre cele mai spectaculoase maşini la care Alin a făcut tuning, la începutul anilor 2000, a fost un Nissan 310 ZX, care a ajuns pe coperţile multor reviste, inclusiv pe site-ul Ford Tuning şi într-o reclamă la TV. Avea ceva aparte: faţa modelului Nissan 310 ZX a fost făcută ca la Lamborghini LP640. Personalizarea Nissanului a costat, la vremea respectivă, 1.500 de euro.

O altă transformare impresionantă a fost făcută pe un Opel Astra Bertone, care a luat cinci premii în Franţa, inclusiv pe cel pentru cea mai bună vopsea. Alin îşi aminteşte cu plăcere şi de un Mercedes SLK şi un Chrysler 300C, la care a lucrat cu la fel de multă atenţie şi meticulozitate.

Cel mai scump tuning pe care l-a făcut până acum a fost de 9.000 de euro şi a constat în body kit-ul exterior şi vopsitul unui Audi A8. Alin a mai făcut un tuning, tot de 9.000 de euro, pentru un Porsche Cayenne.

Mc Laren-ul din Dubai vopsit cu vopsea detaşabilă FOTO: arhiva personală Alin Opriţescu

Talentul şi pasiunea lui Alin Opriţescu au depăşit graniţele ţării. În 2016, a fost chemat special în Dubai, ca să vopsească un McLaren cu vopsea detaşabilă.

„Nu este o vopsea normală, este o vopsea pe care, dacă vrei, după o anumită perioadă o poţi da jos. Clientul era şeic, iar McLarenul pe care l-am vopsit era cea mai ieftină maşină a lui – costa vreo 200.000 de euro. În garaj avea şi un McLaren de trei milioane de euro“, povesteşte Alin, care spune că şeicul a aflat că el e considerat cel mai bun aplicator de vopsea detaşabilă din Europa şi de aceea l-a contactat. Vopsitul maşinii şeicului a durat şapte zile şi a costat 3.500 de euro.

La o lună după ce a fost în Dubai, Alin a fost chemat în Belgia să vopsească un Audi RS6 cu acelaşi tip de vopsea detaşabilă. „Am făcut-o cameleon, ca la McLarenul din Dubai“, povesteşte el.

Un Nissan tunat ce îi aparţine lui Liviu Vârciu FOTO: arhiva personală Alin Opriţescu

Numeroşi posesori de maşini scumpe din Marea Britanie, Germania şi Italia vin la Scorniceşti pentru ca Alin să le facă tuning auto. Are şi clienţi fideli din România, Liviu Vârciu fiind unul dintre ei: „I-am vopsit cinci maşini. Prima dată i-am vopsit un Nissan 300ZX, apoi un BMW 850, o Alfa Romeo, încă un Nissan 300ZX şi o Mazda Miata“. A lucrat cel mai mult la tuning-ul unui Chevrolet Camaro – trei luni – şi al unui Audi A8 – aproximativ două luni –, în ambele cazuri fiind vorba de proiecte deosebite, în special pe partea de vopsitorie.

Cel mai adesea, mărcile solicitate pentru tuning sunt Audi şi BMW, dar a avut şi clienţi cu Dacii Logan. Ba mai mult, a şi restaurat maşini. Cel mai mult a lucrat la restaurarea unui Ford Taunus, din 1968, maşină care acum îi aparţine. „A avut toată podeaua şi structura de rezistenţă ruginite. A trebuit să le refac de le zero“, povesteşte Alin.

Tânărul antreprenor a avut multe oferte de a lucra peste hotare, însă nu l-au interesat niciunele: „Cei mai mulţi bani îi câştig din altă afacere. Service-ul este pe planul doi, este mai mult o pasiune, nu mai este de vreo zece ani o sursă de venit. Dacă vrei să faci calitate şi să-i oferi clientului materiale bune, tuning-ul nu este rentabil. Este o muncă foarte migăloasă şi puţin apreciată. Pe mine nu m-a interesat să câştig mulţi bani din tuning, m-a interesat să-mi clădesc un nume în domeniu şi să folosesc materiale bune, iar maşinile pe care le fac să reziste mulţi ani“.

Vă mai recomandăm şi:

VIDEO Ce modificări legale se pot face la maşină. Cum se obţine un autoturism mai puternic, mai agil şi mai impunător

FOTO Tuning Fest la Slobozia