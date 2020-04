Tort sub formă de hârtie igienică. Cum arată creaţiile unei tinere pasionate de cofetărie

Raluca ne-a povestit şi de unde i-a venit ideea de a realiza torturi de izolare. „Ideea a venit de la câţiva clienţi care au cerut să le fac torturi pentru copiii lor a căror petrecere pentru ziua lor de naştere nu s-a putut ţine. Si cum sărbătoreau doar cu părinţii acasă, au cerut torturi cât mai mici. Şi aşa au apărut "torturile de izolare". Acestea sunt torturi micuţe, în formă cilindrică, max 16 porţii, cu decor minim-mediu. Preţul lor se situează între 250- 350 lei, în funcţie de cât de încărcat este decorul. Am creat şi un tort în formă de hârtie igienică. Am lucrat la el o zi întreagă şi este un tort care face haz de necaz. A fost tortul familiei mele de acest Paşte, de aproximativ 8-10 porţii”.

Preţul unui tort de izolare este între 250 şi 350 lei

Ca ingrediente pentru originalul tort, Raluca a folosit ciocolată belgiană de cea mai bună calitate, unt de 82% grăsime, ouă proaspete, cacao olandeză şi vanilie Nielsen Massey.

Pentru cei care să doresc să comande un tort în formă de hârtie igienică, preţul acestuia este de 250 lei.

Cum şi-a adaptat afacerea în vreme de pandemie

Raluca ne-a povestit şi cum şi-a adaptat pe perioada pandemiei afacerea pe care o deţine. „Pandemia ne-a luat pe toţi prin surprindere. Avem o nouă realitate la care trebuie să ne adaptăm. Iniţial, sub şocul primelor evenimente şi sub semnul nesiguranţei a ceea ce avea să urmeze, oprisem şi chiar anulasem comenzile. Săptămânile ce au urmat şi de acum certitudinea că această nouă situaţie este de durată m-au făcut să reconsider comenzile, bineînţeles, cu condiţia unor şi mai stricte măsuri de igienă şi protecţie personală. Busy Bee Party Cakes (n.red. - firma Ralucăi) este un "one woman show", lucrez singură şi probabil acest lucru este un atu pentru mine în această perioadă. În primul rând, pentru că alte persoane nu depind de un loc de muncă la mine, şi în al doilea rând, pentru că în afară de părinţii mei împreună cu care sunt autoizolată, contactul meu cu lumea exterioară este foarte limitat. Comenzile se preiau online, contractul este trimis pe mail, iar plata se face prin transfer bancar. La ridicarea comenzilor, contactul este minim sau inexistent”.

Deserturile create de Raluca au primit premii la nivel naţional şi internaţional. Printre altele, Raluca a „construit“ barajul Vidraru şi l-a conturat pe Mărgelatu. Cel mai mare tort pe care l-a realizat până acum este unul în forma unei maşini Range Rover, având greutatea de 60 kilograme şi lungimea de 80 de centimetri.

Absolventă în 2005 a Facultăţii de Limbi Străine de la Universitatea din Piteşti, specializarea Franceză - Engleză, Raluca Ţîrcomnicu are 36 de ani şi timp de mai mulţi ani a lucrat pentru mai multe hoteluri de top din Paris (între 2007 şi 2012) şi din Londra (între 2012 şi 2016), ajungând chiar să fie revenue manager, o funcţie de top. În 2007, a plecat la Paris, iar primul ei job a fost acela de recepţioneră într-un hotel de patru stele. A avansat rapid în carieră. De la recepţioneră a ajuns asistent de rezervări, iar după aceea manager de rezervări şi revenue manager. În capitala Franţei şi-a descoperit pasiunea de a face torturi şi brioşe. Ulterior, a lucrat în Anglia. La Londra a început să se perfecţioneze în realizarea brioşelor.

Afacerea cu torturi, deschisă în 2016

Raluca Ţîrcomnicu are diplomă de master cake designer de la PME în Anglia şi numeroase cursuri, tabere şi concursuri cu decoratori celebri în domeniu.

Raluca s-a hotărât să se întoarcă în România la sfârşitul anului 2016 şi cu o parte din banii strânşi şi-a deschis afacerea. Iar firmei nou create i-a dat un nume sugestiv: Busy Bee Party Cakes. Investiţia iniţială în afacere a fost de aproximativ 10.000 de euro.

Raluca a obţinut mai multe premii de top pentru torturile ei sculptate. La Londra, chiar a luat un premiu doi la concursul internaţional The Cake&Bake Show, relizând un tort în forma Cruellei de Vil, personajul din 101 dalmaţieni.

Raluca a obţinut în 2017 şi 2018 Premiul de Excelenţă la Expoziţia Internaţională GastroPan, la Sibiu şi respectiv la Târgu Mureş. Creaţiile pentru care a obţinut cele două premii importante au fost un tort în forma îndrăgitului personaj Mărgelatu şi un altul în formă de căluşar.