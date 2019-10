Topul regizorilor cu cele mai multe premii Oscar. Pe ce loc se află Spielberg

Pe primul loc în acest tip se află regizorul John Ford, cunoscut în special pentru westernurile sale de mare succes. Nominalizat de cinci ori la premiile Oscar, John Ford a câştigat de patru ori preţioase statuetă, pentru filmele The Informer (1935), The Grapes of Wrath (1940), How Green Was My Valley (1941) şi The Quiet Man (1952). John Ford este singurul regizor cu patru premii Oscar.

Pe locul următor în clasament se situează un alt regizor celebru. Este vorba de William Wyler, care a avut nu mai puţin de 12 nominalizări la premiile Oscar, câştigând de trei ori. Tot trei premii Oscar a obţinut şi regizorul Frank Capra, acesta având şi alte trei nominalizări.

Pe parcursul prolificei sale cariere, regizorul Billy Wilder a avut opt nominalizări la Oscar, plecând acasă cu două premii. Şi regizorul David Lean are un număr impresionant de nominalizări: nu mai puţin de şapte şi două trofee.

Un nume deja legendar la Hollywood, Steven Spielberg este pe locul şase în acest clasament. Spielberg a câştigat doar de două ori premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru faimoasele Lista lui Schindler (1993) şi Salvaţi soldatul Ryan (1998). Spielberg mai are încă cinci nominalizări.

Tot şapte nominalizări şi două premii Oscar are şi regizorul Fred Zinnemann.