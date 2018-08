Topul recordmanilor la nominalizări la Premiile Oscar

Cu nu mai puţin de 59 de nominalizări, inegalabilul Walt Disney este pe primul loc în acest top, fiind de asemenea şi cineastul cu cele mai multe trofee Oscar. A primit, de-a lungul vieţii, nu mai puţin de 26 de premii – 22 câştigate şi 4 onorifice. El deţine de asemenea recordul pentru persoana cu cele mai multe trofee câştigate în acelaşi an – patru.

Pe locul al doilea în top este compozitorul John Williams, cu 48 de nominalizări. Într-o carieră de aproape şase decenii, Williams a compus unele dintre cele mai cunoscute coloane sonore din istoria filmului, inclusiv seria Star Wars, Jaws, Superman, seria Indiana Jones, E.T. the Extra-Terrestrial, Hook, Jurassic Park, Schindler's List, Home Alone şi primele trei filme din seria Harry Potter. Williams a câştigat cinci Premii Oscar, patru Globuri de Aur, şapte Premii BAFTA şi 21 de Premii Grammy.

Celebrul compozitor de muzică de film Alfred Newman a strâns 45 de nominalizări la Oscar, într-o carieră de 40 de ani în industria filmului, din care a câştigat nouă. Între 1938 şi 1957 a fost nominalizat în fiecare an, lucru unic în istoria muzicii de film.

Director artistic şi designer de producţie, Cedric Gibbons a avut 39 de nominalizări la Premiile Oscar, câştigând de 11 ori preţioasa statuetă.

Şi creatoarea de costume Edith Head a strâns nu mai puţin de 35 de nominalizări, câştigând opt trofee Oscar pentru firme celebre precum Sabrina, Totul despre Eva sau Vacanţă la Roma.

Compozitorul de muzică de film Sammy Cahn a avut 31 de nominalizări, câştigând în total patru premii Oscar. Printre cele mai faimoase cântece ale lui Cahn se numără "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", scris împreună cu Jule Styne în 1945.