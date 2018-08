Topul cocktailurilor cu cel mai mult alcool

Reţeta cocktailului Zombie a fost creată în 1930 la Hollywood FOTO: The Cooking Channel

Un cocktail clasic, Negroni este făcut cu gin (40% alcool), Campari (25% alcool) şi vermut dulce (15%). Singura parte nealcoolică din acest cocktail faimos pe tot globul este sucul de portocale. Barmanii avertizează însă că dacă beţi două sau mai multe cocktailuri Negroni, riscul de a vă îmbăta criţă este foarte mare.

Un alt cocktail celebru este Zombie, inventat în 1930 de către Donn Beach, patronul unui restaurant de la Hollywood. Cocktailul are atât de mult alcool, încât restaurantele unde se serveşte limitează consumul la două cocktailuri Zombie per client. Concret, iată ce ingrediente are cocktailul Zombie : trei tipuri de rom, Pernod, bitter Angostura, suc de lime, suc de grapefruit şi sirop de scorţişoară.

Jungle Juice este un cocktail cu mult alcool făcut din fructe proaspete ce au fost lăsate peste noapte într-o sticlă de alcool de cereale (95%) înainte de a fi servit. Pentru a mai reduce alcoolul din Jungle Juice, se poate adăuga limonadă.

Death in the Afternoon este un cocktail inventat chiar de către marele Ernest Hemingway şi mai este supranumit Şampanie Hemingway. Cocktailul este făcut din absinth şi şampanie.

Considerat cel mai puternic cocktail din lume, Aunt Roberta conţine 100% alcool şi este făcut din gin, vodkă, absinth, brandy şi lichior de mure amestecate în proporţii egale.

Şi Long Island Ice Tea are extrem de mult alcool. Practic, acest cocktail este făcut din cinci tipuri de alcool-gin, vodkă, tequila, rom şi triplu sec.