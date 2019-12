Topul celor mai vârstnici câştigători ai Premiilor Oscar. Ce regizor faimos apare de două ori în top

Pe primul loc în acest top, întocmit de către cei de la Wikipedia, se află actorul şi regizorul Clint Eastwood, care în februarie 2005, când a primit Oscarul pentru cea mai bună regie, pentru filmul Million Dollar Baby, avea 74 de ani şi 272 de zile. Recordul nu a fost egalat sau depăşit până acum.



Următorul loc în clasament este ocupat de regizorul Roman Polanski. Acesta a câştigat în martie 2003 Oscarul pentru filmul The Pianist, la vârsta de 69 de ani şi 217 zile.

Pe locul al treilea în acest inedit clasament se situează un alt regizor, George Cukor, care avea 65 de ani şi 272 zile în aprilie 1965 şi a primit Oscarul pentru celebrul My Fair Lady.

Locul patru este ocupat de regizorul Martin Scorsese. Acesta a câştigat Oscarul pentru cea mai bună regie la vârsta de 64 de ani şi 100 de zile, în februarie 2007.



Clint Eastwood apare pentru a doua oară în top, pe locul al cincilea, pentru Oscarul primit în martie 1993, pentru regia filmului Unforgiven. Eastwood avea atunci 62 de ani şi 302 zile.

Iată şi care sunt ceilalţi regizori aflaţi în top: Carol Reed-62 ani şi 105 zile (pentru filmul Oliver!-aprilie 1969); Fred Zinneman-59 de ani şi 346 zile (filmul A Man for All Seasons-aprilie 1967); Richard Attenborough-59 de zile şi 225 zile (pentru pelicula Gandhi-aprilie 1983); John Ford-59 ani, 46 zile (The Quiet Man-martie 1953) şi Ang Lee-58 ani şi 124 zile (Viaţa lui Pi-februarie 2013).