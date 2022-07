Tinctura terapeutică de pelin. Pentru cine este indicată şi ce rişti la supradozaj

În România, cel mai răspândit este Pelinul alb - Artemisia absinthium (în diferite colţuri ale lumii întâlnim şi Pelin mic, Pelin negru; Peliniţă, Pelin de mare).

Calităţile terapeutice sunt date de principiile sale amare (absintină, artabsina, anabsintina, etc), conţinutul de ulei volatil (cea mai importantă componentă a acestuia este tuiona), substanţe de natură carotenoidică, fitosteroli, lactone, acizi organici, dar şi vitamine (în special B6 şi C).

Pelinul alb are indicaţii în afecţiuni precum edeme renale, gastrite hipoacide, hemoroizi, constipaţii, răni cu dificultăţi de vindecare. Planta are calităţi depurative, stimulează capacitatea de rezistenţă a organismului, fiind eficient în caz de gripă şi pneumonii. Este un bun aliat în lupta cu viermii intestinali şi are recomandări şi în tratamentul ficatului şi al bilei, dar şi în anorexie.

Stimulează şi pofta de mâncare

Ca în cazul majorităţii plantelor medicinale, cel mai răspândit mod de administrare este sub forma ceaiului (infuziei - o linguriţă de frunze uscate, peste care se toarnă 200 ml de apă clocotită), administrându-se două ceaiuri pe zi după mese, pentru majoritatea afecţiunilor, dar la indicaţia medicului.



„Pentru stimularea poftei de mâncare, infuzia se bea înainte de masă”, explică, pentru „Adevărul”, Elena Badea, administratorul site-ului infuziedesănătate.ro

Tot pentru stimularea poftei de mâncare se poate prepara şi administra o tinctură din această plantă.

„Avem nevoie de 10 g herba uscată la 50 ml alcool, lăsate la macerat. Se administrează câte 15 picături adăugate într-un ceai de mentă îndulcit cu miere de albine, cu 30 minute înainte de mese, ca aperitiv.”, arată, pentru „Adevărul”, Elena Badea.

De ce nu e de glumit cu pelinul

Curele cu pelin nu trebiuie să treacă de opt zile, iar în cazul gravidelor, administrarea e interzisă. E nevoie de o atenţie sporită mai ales când preparatele din pelin se administrează în inapetenţă sau atonie gastrică.

De altfel toate remediile cu pelin se administrează după consultarea unui medic şi doar în dozajul indicat, iar cuvântul de ordine trebuie să fie prudenţa, din cauza tuioninei, o substanţă toxică în cantităţi mari. De aceea, dozajul e foarte important.

„Depăşirea dozelor produce psihoexcitaţie, convulsii narcotice şi chiar convulsii epileptiforme, stupoare, inconştienţă”, precizează Elena Badea.