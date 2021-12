Tatăl unei celebre cântăreţe din România, condamnat la închisoare după ce a condus băut

Ion Năftănăilă a fost primar la Albeştii de Argeş timp de 13 ani, între 2002 şi 2015, pierzându-şi mandatul după ce a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare pentru corupţie.

Numai că, în septembrie 2017, în timp ce era în perioada de supraveghere stabilită de instanţă, Ion Năftănăilă a fost depistat băut la volan, cu o alcoolemie de 0,88 la mie.

Fostul primar a fost condamnat în primăvara acestui an de către Judecătoria Câmpulung Muscel la plata unei amenzi penale de 7.500 lei, numai că procurorii au făcut apel. Iar Curtea de Apel Piteşti a desfiinţat sentinţa iniţială şi a decis ca fostul edil să fie condamnat la 4 ani de închisoare, urmând să execute condamnarea de trei ani din procesul în care a fost condamnat pentru fapte de corupţie în 2014, precum şi un an de închisoare pentru conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului.

Cunoscută sub numele de scenă Sandra N., Alexandra Năftănăilă, fiica fostului primar, este de peste şase ani una dintre artistele din România care se bucură de succes la nivel internaţional. Hit-urile Sandrei N. au depăşit 500 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Pe conturile de Instagram şi Facebook, Sandra N. A ajuns la peste 600.000 de fani de pe tot globul, foarte mulţi fiind din Franţa, Marea Britanie, Turcia, Canada, Brazilia, Rusia, Pakistan, India, Indonezia, Australia, Bosnia, Irak şi Algeria.

