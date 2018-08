Sucul natural de păpădie, băutura digestivă şi diuretică pe care o poţi prepara acasă. Cum te ajută să scazi în greutate

Uleiurile volatile, flavonoidele, principiile amare (taraxacina), clorofila, rezinele, taninurile, colina, acidul cafeic, vitamine C, B, A, D, mineralele fac din aparent banala buruiană o plantă medicinală foarte apreciată de fitoterapeuţi.

„Păpădia are acţiune terapeutică depurativă, detoxifiantă, remineralizantă, stomahică (de stimulare a apetitului) şi de eliminare a surplusului de grăsimi din organism. De asemenea, principiile active fluidifiante şi antinflamatoare o fac eficientă în tratarea unor inflamaţii ale ganglionilor limfatici, ale sânilor şi glandelor mamare. Planta are şi efect drenor hepatic, împiedică formarea pietrelor la nivelul vezicii biliare şi ajută la dizolvarea calculilor biliari şi renali. Datorită conţinutului de colină (precursor al acetilcolinei, un neurotransmiţător), are acţiune calmantă, sedativă, îmbunătăţind influxul nervos şi activitatea neuronală”, explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Potrivit specialistului, planta are şi acţiune anestezică, datorită unei substanţe fenantrenice, cu acţiune asemănătoare morfinei. În plus, accelerează digestia.

„Datorită conţinutului de fibre vegetale, grăbeşte tranzitul intestinal, ajutând la evacuarea reziduurilor alimentare şi la reglarea digestiei, iar datorită acţiunii diuretice, ajută organismul să elimine produşii toxici rezultaţi în urma metabolismului şi surplusul de apă din corp. Dă rezultate în scăderea tensiunii arteriale, gută, reumatism şi în eliminarea calculilor renali sau uretrali, prin mărirea fluxului de urină”, mai spune Elena Badea.

Totodată, prin eliminarea toxinelor, păpădia ajută indirect la tratarea bolilor de piele (multe dintre ele fiind o expresie a supratoxicitătii organismului).

Beneficiile sucului proaspăt de păpădie (cu morcov)

Specialistul recomandă un suc natural de păpădie pe care-l putem prepara foarte uşor acasă.

„Din frunze (culese înainte de înflorire) se obţine prin mixare şi se administrează 100 mg suc pe zi, pe stomacul gol, înainte de mese, eventual amestecând cu suc de morcovi. Preparatul este eficient împotriva edemelor, gutei, eczemelor, hipertensiunii arteriale. În plus, stimulează funcţia hepatică şi digestivă. Are un efect diuretic mai pronunţat decât infuzia“, explică Elena Badea, care recomandă consultarea unui medic înainte de utilizarea în consum a plantei.

