Sucul natural obţinut dintr-o banală buruiană. Menţine sănătatea splinei

Romanii, care au descoperit această plantă în timpul cuceririi nordului Europei, au numit-o „medicamentul lumii”; după ce i-au cunoscut calităţile tonice, astringente, diuretice şi expectorante.

În 1718 medicul Fr. Hoffmann obţinea din această buruiană „picăturile Hoffmann”, care au devenit atât de populare încât au ajuns să fie apreciate, la acea vreme, ca panaceu.

Tratează tusea, detoxifică organismul şi menţine sănătatea splinei

Cei care încă apelează la medicina tradiţională folosesc planta sub forma diverselor ceaiuri pentru tratarea tusei, migrenelor, astmului, catarului pulmonar, dar şi extern, ca antiinflamator, pe răni şi arsuri, ori în cazul înţepăturilor de insecte.

Fitoterapia modernă o recomandă sub formă de ceai, pentru amelioararea stărlor de răceală, apreciind-o drept benefică asupra aparatului respirator. Tot sub formă de ceai, planta are indicaţii terapeutice în cazul nisipului urinar, durerilor articulare, reumatice şi icterului şi este recomandată inclusiv în problemele tubului digestiv – crampe şi constipaţii.

Nu doar ceaiurile din această plantă au însă calităţi tămăduitoare. Din ventrlică se poate obţine şi un suc detoxiliant care ajută la funcţionarea în condiţii normale a splinei.

„Ventrilica, prin proprietăţile sale, curată sângele de toxine, contribuind în acest fel la îmbunătăţirea sănătăţii splinei. Se foloseşte sub formă de suc, obţinut prin presarea inflorescentelor proaspăt culese şi bine spălate. Se păstrează la frigider, în sticle mici şi se ia câte o linguriţă de două ori pe zi”, explică specialistul în fitoterapie Elena Badea, administratorul site-ului infuziedesanatate.ro, care recomandă consultarea unui medic înaine de a începe un tratament cu această plantă.