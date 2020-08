Sculptură cu drujba executată în doar patru minute. Artistul şi-a descoperit vocaţia tăind lemne: „Am început să mă joc într-un buştean“

”Pur şi simplu am fost îndrăgostit de lemn de mic copil. Singurul mentor care m-a înzestrat cu acest har este Dumnezeu. EL mi-a dat puterea să fac ceea ce realizez eu acum”, spune Nicolae Baicu.

Sculptorul argeşean şi-a descoperit vocaţia într-o inspiraţie de moment: „Tăiam lemne pentru foc şi am început să mă joc cu drujba într-un buştean şi chiar am reuşit să fac un peşte”.

La casa părintească din Stâlpeni unde locuia când era copil, Nicolae avea stâlpii de la gard sculptaţi, inclusiv ulucile de la gard. Stâlpii sculptaţi cu drujba şi cu dalta reprezentau capete de personalităţi ale istoriei românilor, precum Neagoe Basarab, Tudor Vladimirescu, Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare.

”Evoluţia mea a fost din ce în ce mai bună. Cu trecerea timpului am învăţat din ce în ce mai mult, mai bine şi am început să mă perfecţionez, cu multă muncă, pasiune şi drag de ceea ce fac. Tot timpul am avut lângă mine familia mea, soţia mea minunată şi cei doi copii. Dacă sunt ei lângă mine, am tot. Contează enorm de mult liniştea sufletească”, precizează Nicolae.

Cât costă o sculptură

Realizarea unei sculpturi depinde de complexitatea ei, putând dura de la câteva ore şi până la mai multe zile. A avut clienţi şi de peste hotare.

Nicolae Baicu ne-a povestit şi care a fost cea mai originală comandă de sculptură cu drujba.

”Am avut odată de la un client o comandă să execut un porc cu aripi. Aici e o poveste frumoasă. Prima dată am zis că glumeşte. Mi-a zis că avea în lucru cu o casă de vacanţă şi soţia dânsului i-a zis că o să termine casa când o vedea un porc zburând. Atunci lui i-a venit ideea să facă un porc din lemn cu aripi şi să îl pună pe casă. Aşa am şi făcut, a ieşit superb. Casa cu porcul cu aripi se află aici la noi, în Argeş”, spune el.

Nicolae Baicu a lucrat în această vară la o sculptură cu drujba foarte originală. Este vorba de un ansamblu de sculptură funcţională, o băncuţă foarte frumoasă inspirată de desenul animat ”Cartea Junglei”.

Legat de preţul unei sculpturi, acesta este negociat direct cu clientul şi depinde de numărul ore de muncă, plus dificultatea lucrării şi detalii. De exemplu, preţul pentru un ursuleţ sau o bufniţă porneşte de la 500 de lei.

În sculptura cu drujba, meşterul arată că este important să ai şi un set de scule foarte bune. Sculele sale au costat câteva mii de euro şi includ printre altele cinci drujbe, două dintre ele având lame speciale cu vârf subţire. ”Este foarte important să ai scule de calitate, altfel este foarte greu să faci performanţă”, spune el.

Artistul în lemn precizează însă că sculptura cu drujba nu e o afacere: ”Este multă pasiune din care mai poţi şi câştigă ceva bănuţi. Clienţii sunt şi mai greu de găsit. În România sculptura cu drujba nu este foarte apreciată decât de puţini oameni care iubesc cu adevărat lemnul”.

La ora actuală, în România sunt 12 sculptori care participă anul la Festivalul Naţional de Sculptură cu Drujba de la Vaideeni-Vâlcea: ”Acolo ne întâlnim o dată pe an, stăm o săptămână şi realizăm cele mai frumoase sculpturi cu drujba din ţară. Lucrăm şi pe teme. Anul acesta a fost, festivalul a fost dedicat în special pentru copii pentru un parc de joacă”.

Sculptorul argeşean, alături de una dintre sculpturile sale FOTO: arhiva personală

Nicolae Baicu a realizat cea mai rapidă sculptură cu drujba acum câţiva ani. Este vorba de o faţă de moşneag pe care a realizat-o în doar patru minute.

În 2011 a participat şi la emisiunea „Românii au Talent“, impresionând juraţii cu talentul şi rapiditatea sa în a realiza sculpturi.

Timp de mai mulţi ani, a fost profesor la secţia de sculptură în lemn la Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti, unde a iniţiat zeci de elevi în arta modelării lemnului.

Şi în toţi anii de când face sculpturi, Nicolae Baicu spune că cea mai mare satisfacţie pentru el a fost ”să văd bucuria din ochii oamenilor, zâmbetul de pe faţa lor când priveau lemnul care era gata modelat cu drujba”.

