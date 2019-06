Sasha, câinele salvator din Argeş rămas fără serviciu. Care va fi soarta căţelei scoasă la licitaţie pentru 16.000 de lei

Retragerea Sashei a avut loc cu prilejul unei mici festivităţi care i-a fost dedicată în aceeaşi zi în care pompierii argeşeni şi-au luat la revedere şi de la doi dintre colegii lor de arme, plutonierul adjutant şef Constantin Geană, de la Secţia de Pompieri Costeşti şi plutonierul adjutant şef Gheorghe Simionescu de la Detaşamentul de Pompieri Câmpulung, care după o activitate de aproape 30 de ani în slujba ţării, au trecut în rezervă în aplauzele colegilor.







Cinci ani în care şi-a confirmat şi reconfirmat abilităţile de salvator





Sasha are aproape şase ani şi este antrenată de ISU Argeş de la vârsta de un an, când a fost adusă la ISU Argeş de la Centrul Chinologic de la Sibiu ( un centru al Ministerului Afacerilor Interne).





„La noi este de aproape cinci ani, timp în care a fost antrenată pentru misiunile de căutare –salvare urbană, pentru găsirea victimelor de sub dărâmături”, a precizat, pentru "Adevărul", Mădălina Epure, purtătorul ce cuvât al ISU Argeş.









Cel care i-a fost conductor în toată acestă perioadă este plutonierul major Tudorel Zaharia.





„Până să ajungă la noi, Saşa a trecut prin nişte chestiuni de bază, pentru ca domnii de la Centrul Chinologic Sibiu să-şi dea seama pentru ce ar fi aptă. Spre exemplu dacă animalul are un mitros foarte bine dezvoltat, este antrenat pentru depistarea tutunului, drogurilor, dacă este agresiv, se poate califică pentru misiuni adecvate, însă în cazul ei, specialiştii de acolo au stabilit că are aptitudini pentru căutare -salvare. La începutul lui 2015, am luat-o de acolo, am făcut cu ea un predresaj şi, la sfârşitul aceluiaşi an, a absolvit cursul de specializare pentru căutare-salvare în mediul urban, în mod special pentru dărâmături, cutremure”, povesteşte, pentru Adevărul, plutonierul major Zaharia Tudorel.





Pregătirea Sashei pentru misiuni de salvare n-a fost uşoară, mai ales că plutonierul nu mai antrenase niciun câine până la acel moment.





„ Am învăţat şi eu, la rândul meu, din materiale, din clipuri, cum se fac antrenamentele. M-am axat iniţial pe ataşament, pe învăţarea cu un obiect, comenzi şezi/culcat, mers la pas, chemat la comandă. Toate astea, mai mult din cărţi , că nu aveam de unde altundeva. Pe specialitate, am colaborat cu institutul chinologic. Antrenamentele s-au desfăşurat la sediul nostru, în Pădurea Trivale şi oriunde s-a găsit un spaţiu disponibil. Am încercat să fac în aşa fel încât să nu resimtă antrenamentele ca pe o obligaţie, ca pe un stres, astfel încât, după 30 de minute de antrenament intens, să spunem, avea parte de joacă şi relaxare”, mai spune plutonierul.





Deşi, din fericire, n-au existat situaţii reale în care să fie nevoie de intervenţia sa, Saşa a fost în gardă în fiecare clipă. Aptitudinile sale au fost confirmate şi reconfirmatrte la toate simulările la care a participat, inclusiv după ce s-a îmbolnăvit.





„A participat la exerciţii de căutare la Spitalul Judeţean, unde a fost simulată intervenţia la un cutremur, la o alta, desfăşurată la Depoul CFR , unde a fost simulată intervenţia ca urmare a deraierii unui tren, la Hunedoara, la un amplu exerciţiu la care au participat toate inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă care au câini, iar exemplele pot continua. La toate aceste exerciţii s-a descurcat foarte bine. Ultima participare a fost la Exerciţiul Naţional de Răspuns în caz de Urgenţă <<Seism 2018>>, unde, de asemenea, s-a prezentat foarte bine, deşi, la momentul respectiv, avea deja, de ceva timp, probleme de sănătate”, mai spune plutonierul major Zaharia Tudorel.





Luni, Saşa a fost retrasă din serviciu.





„ A fost un fel de <<pensionare>> pe caz de boală, ca să zic aşa, pentru că Saşa are nişte probleme la aparatul locomotor care, din păcate, o împiedică să-şi îndeplinească sarcinile în mod oprim. Dacă nu avea problema aceasta, mai rămânea alături de noi câţiva ani”, Spune Mădălina Epure.





Valoarea ”de inventar” a Saşei este 16.000 de lei





Sasha a fost scoasă la licitaţie, pentru o sumă deloc modică, de 16.000 de lei, dar pentru că nimeni nu s-a oferit s-o cumpere, căţeluşa îşi va petrece anii de „pensie” alături de conductoriul său.





„Aşa prevede legislaţia, ca astfel de câini să fie scoşi la licitaţie cu strigare în trei etape. Preţul de pornire a fost de 16.000 de lei. Aceasta este valorae sa <<de inventar>>. Nu s-a prezentat nimeni. Desigur, cred că toată lumea ştie că e foarte greu ca astfel de câini să asculte de altcineva decât de conductiorii lor, de aceea, probabil, nici nu s-a înscris nimeni la licitaţie. Desigur, şi valoare e destul de mare. Procedura prevede ca, la final, instructorul , dacă doreşte şi are condiţii, să preia animalul cu titlu gratuit, mai ales că între ei există un ataşament deosebit.





"M-am rugat să nu se prezinte nimeni, ca să o pot prelua eu"







S-a întâmplat, astfel, lucrul cel mai bun pentru animal. "Sincer, m-am rugat să nu se prezinte nimeni, ca să o pot prelua eu. Mi-ar fi fost foarte greu să mă despart de ea, pentru că, vă daţi seama, în atâţia ani, s-a creat o legătură foarte puternică între noi”, spune plutonierul major Zaharia Tudorel.





Animalul a rămas deocamdată în custodia ISU Argeş, deşi, ofical, de luni, 24 ianuarie, aparţine conductorului său, proaspăt căsătorit. După încheirea formalităţilor, va locui cu tânăra familie într-o gospodărie în care mai vieţuiesc doi căţei.





„Mai am doi pui, tot lupi, iar Saşa se înţelege foarte bine cu ei. S-au cunoscut deja, pentru că în concediu şi weekend-uri o luam acasă, aşa că au avut ocazia să se împrietenească”, încheie plutonierul.

