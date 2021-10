Sala uriaşă şi domul stalagmitic, comorile ascunse de sub şoseaua Rucăr - Braşov

Peştera Posada, descoperită în 1975 şi botezată după Dealul Posadei (considerat de unii locul de desfăşurare a celebrei bătălii ce a rămas până în zilele noastre nelocalizată în istorie) este o cavernă mai puţin vizitată de turişti, pe care însă pasionaţii de speologie n-au ratat-o.

Intrarea în peştera traversată pe deasupra de şoseaua Rucăr - Podul Dâmboviţei se face printr-o proprietate privată.

“Peştera se află într-o dolină - o căldare de calcar. Din cauza faptului că apa a pătruns prin fundul căldării, s-a format această peşteră. Este un pic cam greu accesibilă. Îţi trebuie ceva cunoştinţe de alpinism dacă vrei să cobori fără ajutorul unei frânghii. Dacă nu, îţi trebuie cel puţin o coardă de 15 metri cu care să cobori. Urmează un tunel de 10-15 metri, un fel de <<gaură de şoarece>>, prin care de-abia poţi intra. Prin el ajungi în <<Sala mare>> de dimensiunile unei biblioteci judeţene. E imensă, are 10-15 metri înălţime şi are tot felul de diverticule (tuneluri care merg în înălţime şi care se duc în diverse puncte ale peşterii, prin care poţi înainta 5-6 până la 10 metri). Sala aceasta uriaşă se continuă cu un alt tunel mic care debuşează într-o altă sală cu un dom stalagmitic”, precizează, pentru "Adevărul", speologul Gabriel Cazan.

E ceea ce trebuie neapărat să vezi dacă ajungi în această peşteră, cu menţiunea că accesul nu este chiar pentru oricine (cei care nu au antrenament sau suferă de claustrofobie nici n-ar trebui să ia în calcul o astfel e incursiune).

"Domul este o formaţiune de dimensiuni foarte mari, o stalagmită uriaşă de forma unei ciuperci. Sala e plină de stalactite macaroană. Ce este frumos la stalactitele şi stalagmitele din această peşteră este că în lumina lămpii de carbit cu care noi am intrat au o tentă de mov-ruginu spre albastru azuriu. La alte surse de lumină, nu. Culoarea vine, cred eu, de la zăcămintele fier. E un fel de rugină care, în timpul a milioane de ani s-a transformat în acastă nuanţă", a mai precizat, pentru "Adevărul", speologul Gabriel Cazan.

Ică Giurgiu, stânga şi Ioan Dobrescu, la mijloc - 1975 în zona Posada. Foto: Oprea Bleonţ / romanianatura49

"Am ajuns într-o sală înaltă, rotundă, cu concreţiuni şi un horn care se pierdea în sus. A intrat şi Picu, a rămas mut de uimire, ne-am îmbrăţişat, ne-am sărutat de fericire. Eram primii oameni care călcau pe solul aluvionar al acestei cavităţi! De aici, galeria ducea mai departe, pe direcţia sud-vest, largă cam de un metru, foarte sinuoasă. După alţi metri, o sală de dimensiuni importante. Pe dreapta o nişă străjuită de o stalagmită, în tavan ţurţuri ca macaroanele. Nu am atins nimic, am admirat pioşi aceste minuni subpământene şi am regretat sincer că ceea ce s-a produs în conştiinţa noastră era parcă prea puţin pentru măreţia lor şi am fi dorit să le cunoască toată lumea, să-şi bucure ochii cu aceste minunăţii, dar, în acelaşi timp gândeam: dacă ar pătrunde aici neavizaţi, oameni lipsiţi de sentimentul ocrotirii naturii, le-ar rupe, le-ar lua ca suvenir, ar deposeda sălile de măreţia lor şi acestor forme nicăieri nu le stă mai bine decât aici, în mediul lor natural".