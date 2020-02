Românul care i-a impresionat pe americani donând mâncare oamenilor străzii din Boston

Mircea este student în ultimul an la Universitatea Erasmus din Rotterdam, Olanda şi ne-a explicat cum a ajuns să studieze câteva luni în America: „Cei de la universitatea din Rotterdam un program împărţit pe trimestre. În anul III, în primul trimestru, studenţii de acolo pot alege să facă un exchange, să lucreze sau să aleagă un alt curs. Studenţii au o listă de facultăţi partenere. Mulţi studenţi au vrut să meargă la Babson College din Boston, o universitate de top în America. Însă era doar un loc”. Iar Mircea a fost cel ales să meargă în America pentru un trimestru ca exchange student. A fost atras la Boston de partea de tehnologie şi start-up-uri, mai ales că de un an şi jumătate lucrează în Olanda la un fond de investiţii în start-up-uri: „Am vrut să mă duc la Boston să iau pulsul la ce se întâmplă acolo în domeniu. Am cunoscut investitori majori din Boston”.

La Babson College, înfiinţat în 1919, învaţă mii de studenţi de pe tot globul.

Tânărul din Piteşti a fost inspirat în acţiunea sa lăudabilă de un curs popular de antreprenoriat susţinut la Babson College de către Len Green şi Mark Rice, doi profesori de marcă în domeniu. Una dintre temele cursului era una foarte atractivă: studenţii trebuia să aducă mâncare întregii grupe fără să plătească. Iar pentru obţinerea hranei trebuia să negocieze cu restaurante, oferind în schimb sprijin - marketing, social media sau altceva - în schimbul porţiilor de mâncare. Iar acest fapt l-a motivat şi inspirat pe Mircea în acţiunea sa caritabilă: „M-am gândit să îi arăt profesorului Green că pot să fac acest lucru şi în afara facultăţii şi la un nivel şi mai mare”.

Mircea Ghiţă a purtat un hanorac cu sigla Colegiului Naţional I.C. Brătianu din Piteşti pe durata acţiunii caritabile FOTO: arhiva personală









Iată şi cum a pornit ideea de a strânge mesele rămase ale studenţilor şi de a le dona oamenilor străzii din Boston. „Două lucruri m-au influenţat. În Piteşti, oraşul meu natal, mai făcusem acest lucru. M-am îmbrăcat în Moş Crăciun şi am dăruit bomboane acum vreo şase ani. Pe lângă asta, eu am făcut parte şi din Rotaract în clasa a XI-a, când eram elev la Colegiul Naţional I.C. Brătianu din Piteşti. De Crăciun şi de Paşte, mergeam la case unde locuiau oameni sărmani şi dăruiam cadouri. Îmi place să îi ajut pe cei în nevoie”, spune Mircea Ghiţă

Studenţii din campusul de la Babson College îşi cumpără la începutul anului universitar un program de mese. Practic, Mircea a avut mese nelimitate la cantina principală. „Pe lângă ce ai la cantina principală, poţi avea mese suplimentare la alte locuri din campus. În campusul de la Babson College sunt mulţi oameni care mănâncă la cantina principală şi nu folosesc toate mesele suplimentare. Aceste mese trebuie consumate pe parcursul unui semestru, altfel se pierd. „M-am gândit ce să fac cu mesele suplimentare pe care le aveam. Am întrebat doi-trei colegi dacă şi ei au mese suplimentare rămase şi mi-au răspuns afirmativ”, explică Mircea Ghiţă. Şi, împreună cu şase colegi din Finlanda, Luxemburg, Singapore, Austria şi S.U.A., tânărul originar din Piteşti a strâns 115 mese (apă, sandwich-uri, fructe, prăjituri şi gustări).



A cerut sprijinul poliţiştilor pentru a transporta hrana

La acţiunea caritabilă din centrul oraşului Boston a fost ajutat de trei colegi.

A cerut chiar sprijinul unor poliţişti din campus să îl ajute să transporte hrana, i-au spus că nu pot. În cele din urmă, cei patru au dus mâncarea cu un Uber, iar facultatea le-a rambursat banii.

Mircea şi încă trei colegi de facultate au stat aproape şase ore într-o piaţă din Boston pentru a împărţi mâncare gratis oamenilor străzii. Mircea a purtat un hanorac având sigla Colegiului Naţional I.C. Brătianu din Piteşti, precum şi o căciulă şi o barbă de Moş Crăciun. „Cei care aveau nevoie de hrană nu veneau la noi, aşa că ne-am decis noi să mergem şi să le oferim mâncare. La un moment dat, un domn la vreo 60 de ani, a început să intre în discuţie cu noi. Se vedea că era un om educat, dar care ajunsese în stradă. A încercat să se împrietenească cu noi. Faptul că a stat pe lângă noi şi a încercat să comunice m-a impresionat. Un coleg din Finlanda a mers la un om al străzii, iar acel om a început să plângă când a văzut că îi dă mâncare. A fost o zi emoţionantă”, ne-a declarat Mircea Ghiţă.

Mircea şi colegii săi au mai rămas la final cu mai multe porţii de mâncare şi le-au lăsat la un centru ce oferă constant mâncare gătită pentru oamenii străzii.



Ziarul universităţii din Boston i-a dedicat un articol

A doua zi după acţiunea caritabilă i-a spus profesorului Len Green ce a făcut. Iar reputatul profesor, un nume de referinţă în America în antreprenoriat, a rămas uimit: „Wow! Sunt mândru de tine!” Ulterior, toată facultatea a aflat de gestul lui Mircea Ghiţă. Iar ziarul de la Babson College, distribuit în mii de exemplare, i-a dedicat un amplu articol.

Iniţiativa lui Mircea Ghiţă a devenit virală pe reţelele de socializare, strângând mii de like-uri şi share-uri.



S-a întâlnit cu o vedetă NBA

Mircea s-a fotografiat cu vedeta Derrick Rose de la Detroit Pistons

În cele trei luni în care a studiat şi stat la Boston, Mircea Ghiţă a participat şi la un summit major în Boston, unde a fost numit „Rising Star”. Tot la Boston, Mircea Ghiţă a fost invitat şi la un meci de baschet din NBA, între Celtics şi Bostons. Iar la acel meci s-a fotografiat cu vedeta Derrick Rose de la Detroit Pistons, cel mai tânăr MVP din istoria NBA.

În vara acestui an va absolvi facultatea de la Rotterdam. După absolvire, va face un master, fie în Olanda, fie în America, el aplicând deja la mai multe universităţi din America.





A înfiinţat un magazin online

Mircea Ghiţă are spirit antreprenorial încă de când era licean. În urmă cu trei ani, când era elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional I.C. Brătianu din Piteşti, Mircea a avut ideea înfiinţării unui magazin online-BrătiShop-unde să se vândă produse branduite cu sigla Colegiului unde învăţa, de la tricouri şi hanorace până la pixuri şi insigne. Mii de produse au fost vândute în cei trei ani de la înfiinţare.

Din aprilie 2018, Mircea lucrează şi la o companie din Olanda ce face investiţii în start-up-uri.

Mircea, alături de două dintre colegele din America şi mascota Babson College

Mircea Ghiţă a jucat baschet la juniori şi în Divizia B pentru BCM U Piteşti, ajungând chiar să fie promovat în lotul de Liga I. Numai că din păcate s-a accidentat în presezon. Şi în mod paradoxal, această accidentare a contribuit şi la alegerea viitoarei facultăţi. „Eu am jucat baschet şi îmi doream să plec cu baschetul în America. Dar din păcate m-am accidentat, nu am mai putut să joc baschet la acelaşi nivel. M-am gândit să studiez în Olanda pentru că e o facultate foarte bine văzută în Europa şi nu numai. A contat şi faptul că sora mea este studentă tot în Olanda, la Haga”, ne-a mai declarat Mircea Ghiţă.