Reparaţie morală pentru campionul Robert Glinţă. Cu opt ani în urmă, clubul din oraş i-a făcut şicane

Robert Glinţă a făcut înot de performanţă la Piteşti, oraşul său natal, până la 16 ani. A intrat pentru prima dată în Bazinul Olimpic Piteşti în 2006, când avea 9 ani, cu intenţia de a învăţa să înoate. Iniţierea a durat puţin, sub ghidarea profesorului Florin Puia. După numai două luni, avea să fie recomandat pentru grupa de performanţă, sub coordonarea antrenorului Viorel Ciobanu, în cadrul clubului CSM Piteşti. Numai că în 2013, după mai multe neînţelegeri avute cu antrenorul Viorel Ciobanu, Robert Glinţă a decis a decis să se mute la Baia Mare, unde a început să se pregătească cu profesorul Adrian Gherghel. Au intervenit însă birocraţia excesivă şi şicanele. Oficialii clubului CSM Piteşti nu au vrut să îi dea drumul, astfel că Robert a rămas legitimat încă doi ani, până în august 2015, pentru clubul din Piteşti, deşi se pregătea la Baia Mare. Iar timp de doi ani, între 2013-2015, CSM Piteşti nu l-a sprijinit cu nimic pe Robert Glinţă, deşi acesta câştiga trofee după trofee.

„Ei au considerat că încă sunt al lor şi că nu vor să mă lase să plec sub nicio formă. În schimb, eu nu primeam nimic din partea lor şi era foarte frustrant pentru mine. Eu m-am folosit de lege odată ce am terminat liceul. M-am înscris la facultate la Cluj şi astfel ei au fost obligaţi prin lege să-mi dea drumul pentru că mi-am mutat domiciliul la Cluj şi nu mai puteam să continui la Piteşti. Nu am avut niciun fel de susţinere din partea CSM Piteşti în această perioadă deşi am adus performanţe destul de mari pentru acest club. Toate diplomele, cupele, recordurile etc. au ajuns la CSM Piteşti deşi eu mă pregăteam la Baia Mare”, declara acum cinci ani Robert Glinţă, într-un interviu pentru săptămânalul Jurnalul de Argeş.

În cele din urmă, după ce a fost admis în 2015 la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Babeş Bolyai - Cluj Napoca, Robert Glinţă a fost lăsat să plece de la Piteşti. În martie 2017, Robert a semnat cu Dinamo Bucureşti.

„CSM Piteşti nu a fost în stare să îi asigure o indemnizaţie”

Iniţiativa acordării titlului de Cetăţean de Onoare pentru Robert Glinţă aparţine primarului Cristian Gentea. „S-a făcut clar o greşeală atunci când Robert a fost lăsat să plece de la Piteşti, încercăm să o reparăm cumva prin acest titlu. Cei de la CSM Piteşti nu au fost în stare la vremea respectivă să îi asigure lui Robert o indemnizaţie de câteva sute de lei lunar. Dacă i-ar fi asigurat-o, Robert ar fi evoluat şi acum la Piteşti. E păcat… Nu ar fi fost costuri mari ca să îl păstrăm pe Robert la Piteşti”, spune primarul Cristian Gentea. Şedinţa Consiliului Local Piteşti în care se va vota acordarea titlului de Cetăţean de Onoare pentru Robert Glinţă va fi pe 30 iunie.

Robert Glinţă, un sportiv excepţional FOTO: arhiva personală

Luna trecută, Robert Glinţă a făcut o cursă excepţională şi a cucerit medalia de aur în proba de 100 m spate la Campionatele Europene de la Budapesta. Este prima medalie cucerită de România la un Campionat European de nataţie pentru seniori, în probele masculine, şi cea dintâi după o pauză de 17 ani – ultima realizare de acest gen fiind reuşită de Camelia Potec în 2004, la Madrid, în proba de 200 m liber. Tot la Budapesta, Robert a cucerit şi medalia de argint la 50 m spate.

În aprilie 2019, Robert Glinţă a fost primul sportiv român care a reuşit să obţină calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În 2015, Robert a fost campion mondial de juniori la 100 m spate.

