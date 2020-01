Remediu naturist pentru eliminarea viermilor intestinali. Cum prepari decoctul din coaja rădăcinii de dud

Extractele obţinute din tulpină au acţiune diuretică, hipotensivă, antireumatică şi antispasmatică, cele din frunze au acţiune antibacteriană, hipoglicemiantă şi oftalmică, în timp ce extractele din coaja rădăcinii au efect antiasmatic, diuretic, expectorant şi antitusiv, pe lângă cel hipotensiv şi sedativ.

Deşi dudul este indicat şi în uz exterm, în caz de stomatite, afte, angină şi amigdalită, cele mai multe beneficii se obţin în uz intern.

„În uz intern, frunzele sunt utilizate în caz de: diaree – sub formă de infuzie şi decoct. Scoarţa are indicaţii în boli de ficat, scorbut, icter, tenie, dar poate acţiona şi ca laxativ, adjuvant în diabet, constipaţie – sub formă de infuzie şi decoct. Coaja rădăcinii şi fructele sunt recomandate în enterite cronice, gastrită, ulcer, viermi intestinali - sub formă de infuzie, consumul ca atare al fructelor, tinctură, suc din fructe”, explică Elena Badea administratorul site-ului induziedesanatate.ro.

Specialistul recomandă un preparat foarte util în ascite şi eficient în eliminarea viermilor intestinali.

„Se pun două linguriţe de coajă mărunţită în 300 ml de apă şi se lasă la fiert până când volumul scade la 200 ml, apoi se strecoară”, explica Elena Badea.

Specialistul recomandă să cereţi sfatul unui medic înainte de a opta pentru acest remediu şi pentru administrarea corectă a preparatului.