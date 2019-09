Proxeneţii care au drogat o fată ca să se prostitueze, reţinuţi abia după ce mama ei a protestat la Caracal. „Fiica mea este un copil cu creierul spălat, la doar 15 ani“

Pe 3 august, mama uneia dintre minorele drogate şi traficate a protestat la Caracal, în faţa casei lui Gheorghe Dincă, spunând că fiica ei a plecat de acasă de şapte ori de acasă după ce a fost racolată de mai mulţi indivizi şi drogată. Tot atunci, mama minorei declara că a făcut şapte plângeri la Poliţia Câmpulung Muscel, însă fără rezultat.

”Au fost într-adevăr depuse şapte reclamaţii privind dispariţia minorei. Însă de fiecare dată a fost o plecare voluntară a minorei. În aproape toate cazurile a fost găsită de poliţişti şi predată fie familiei, fie internată într-un centru de ocrotire a minorilor pentru că fata nu dorea mereu să meargă acasă, spunea că nu se înţelege cu părinţii. Având în vedere contextul, dosarul a fost înaintat către DIICOT. Au fost înaintate două dosare către BCCO în iunie şi octombrie 2018”, a declarat, pentru Adevărul, Mădălina Epure, purtător de cuvânt al Poliţiei Argeş.

Abia după ce mama minorei a protestat la Caracal, luna trecută, autorităţile au avut reacţii concrete, deşi dosarele erau în lucru de un an. Minora respectivă este internată acum într-un centru special din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului Argeş.

Unul dintre proxeneţii reţinuţi FOTO: ziarulargesul.ro

Joi, 5 septembrie, procurorii DIICOT şi poliţiştii BCCO au făcut 9 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Câmpulung Muscel, la domiciliile a 8 persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de trafic de minori şi trafic de droguri de risc. ”Din cercetări, poliţiştii au stabilit că, din 2018, până în prezent, cei în cauză ar fi determinat 2 minore să practice prostituţia. Totodată, aceştia ar fi oferit minorelor diferite tipuri şi cantităţi de droguri, atât în schimbul unor sume de bani, cât şi în schimbul oferirii de servicii sexuale. De asemenea, poliţiştii au stabilit că persoanele vizate ar fi comercializat droguri şi altor persoane din municipiul Câmpulung”, se precizează într-un comunicat al Poliţiei Argeş.

”Un copil racolat, drogat, cu creierul spălat, la 15 ani”

Mama şi tatăl fetei de 15 ani, din Câmpulung, care a dispărut de şapte ori în ultimul an, racolată pentru prostituţie şi drogată, au venit pe 3 august, la Caracal, pentru a face cunoscut cazul fiicei lor, acuzând că Poliţia nu a căutat-o.

Conform mamei fetei, problemele au apărut în perioada martie – aprilie 2018, iar de atunci copila a dispărut de şapte ori de acasă şi de fiecare dată ar fi fost cu aceleaşi persoane. Mama fetei spunea luna trecută că în opinia ei că nu este vorba doar de copila ei în această situaţie. „Un copil racolat, drogat, cu creierul spălat, la 15 ani. În Câmpulung Muscel asta se întâmplă. Nu suntem singurii părinţi, însă probabil celorlalţi părinţi le e ruşine să spună. Avem trei plângeri la DIICOT. Problemele au apărut în 2018, sfârşitul lui martie, începutul lui aprilie. Nu am primit niciun răspuns. Atunci am şi aflat că se droghează, a spus şi cine îi dă drogurile, a fost prinsă de nenumărate ori cu aceşti indivizi. A fost racolată de la şcoală. A ajuns cumva dependentă, cerându-i organismul şi pentru asta face orice”, spunea în august mama fetei, care este internată, în prezent, într-un centru de urgenţă.

„Pe 30 mai a plecat de acasă. Pe 31 am spus de dispariţie. Timp de 12 zile nu am primit niciun rezultat. Mergeam dimineaţă, seară, noapte pentru a o găsi, pentru că, de la Poliţie, când am declarat dispariţia, mi s-a spus că ei nu au personal care să meargă pe teren după ea. Adică fata mea era catalogată ca... la 15 ani. (...) Apoi am primit o informaţie, unde s-a şi dovedit că a fost şi cu cine a fost, dar bineînţeles că se clasează şi e caz de dispariţie închis total. Copilul meu e dus la prostituţie şi drogat. Am fost forţaţi de împrejurări, ca să îmi ştiu copilul în siguranţă, am sunat Direcţia pentru Protecţia Copilului Piteşti şi au venit şi au luat-o, pentru că nu o mai ştiu în siguranţă acasă”, mai declara pe 3 august la Caracal Marioara, mama Dariei, tânăra de 15 ani care a fost drogată şi pusă să se prostitueze.

