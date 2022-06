Profesoară din Piteşti cu doctorat în Canada, singura româncă selectată la un festival de teatru din America

Un detaliu interesant este acela că până acum Ioana Cosma şi-a publicat toate cărţile (cinci volume de poezii şi o piesă de teatru) în limba engleză, în Canada şi America.

CV-ul său este impresionant: a absolvit Facultatea de Limbi Străine la Cluj, are două mastere obţinute la Universitatea Babes-Bolyai şi la Universitatea din Toronto, fiind doctor în Filologie la Universitatea din Toronto, titlu obţinut în 2009.

În perioada 2004-2009, Ioana Cosma a predat la Universitatea din Toronto, iar în perioada 2009-2010 a fost profesoară la Universitatea din Tours-Franţa.

”Pasiunea mea pentru scris datează din copilărie când eram un cititor avid şi scriam compuneri. Dar literatură am început să scriu mult mai târziu, după ce am terminat doctoratul, am scris câteva poezii dintre care una s-a publicat în Statele Unite. A urmat o lungă pauză până acum trei ani de când am început să scriu serios. Cred că factorul declanşator a fost faptul că m-am mutat în casa mea, având astfel a room of my own, cum a zis Virginia Woolf”, povesteşte Ioana Cosma.

Recent, prima sa piesă de teatru, intitulată ”The Men from the Mechanical Age”, a fost selectată la New Play Festival în New Jersey, fiind singurul dramaturg român selectat să participe la festival.

”Aceasta e prima piesă de teatru pe care am scris-o. Este bazată pe viaţa tatălui meu şi se doreşte o interpretare a epocii mecanice care s-a încheiat recent. În ceea ce priveşte acceptarea ei la festivalul din America, pur şi simplu am aplicat. Înainte de acest festival, am mai fost finalistă la festivalul DUAF din New York, tot cu această piesă. Întâmplarea a făcut ca la festivalul din New Jersey una din coordonatoarele festivalului să fie tot româncă, prof. dr. Cătălina Florescu, care s-a ocupat admirabil de acest proiect”, precizează Ioana Cosma.

La programul doctoral de la Universitatea din Canada a ajuns în aceeaşi modalitate în care a ajuns la festivalul de teatru şi la diverse edituri din străinătate – aplicând.

”Se trimite un dosar, un proiect şi apoi se evaluează. A fost o şansă extraordinară să fac parte din programul doctoral de la Universitatea din Toronto, am avut parte de cei mai buni profesori în domeniul literaturii comparate, am învăţat şi citit enorm pentru că am avut acces la toată informaţia de care aveam nevoie. Mai mult decât atât, am avut o experienţă multiculturală, în care am învăţat respectul pentru celălalt, nevoia de a cultiva diversitatea, dar şi de a păstra identitatea culturală”, spune Ioana Cosma.

Aceasta consideră că între sistemul de învăţământ superior din Canada şi cel din România nu există termen de comparaţie, în primul rând pentru că sunt tributare unor sisteme politice şi unor programe sociale complet diferite.

”Studenţii canadieni pot să-şi aleagă două specializări din materii complet diferite, ceea ce le conferă o deschidere critică, socială şi economică mult mai mare. Aş vrea să vorbesc şi de gândirea şi spiritul critic care se cultivă masiv în Canada şi care în România sunt în stadiu incipient. Dar cea mai mare diferenţă este între admiterea în şi desfăşurarea studiilor postuniversitare. În Canada, ambele sunt extrem de competitive şi de riguroase, ceea ce, aşa cum ştim şi ne-a arătat Emilia Şercan, nu e cazul în România de multe ori. Studiile postuniversitare se finanţează acolo de către universitate pe toată perioada studiilor şi presupun cursuri, examene şi abia apoi redactarea şi susţinerea tezei de doctorat. În prezent, o emulaţie canadiano-americană ne-ar prinde mult mai bine”, consideră Ioana Cosma.

”Mult timp am crezut că nu o să pot scrie în limba română”

Până anul trecut, Ioana Cosma a publicat cinci volume de poezii şi piesa de teatru în limba engleză. Iar anul trecut a scris în limba română romanul ”Cei de departe”, ce urmează să apară la Editura Institutul European.

”Limba engleză e un fel de limbă maternă adoptivă pentru mine, am crescut în mediul muzical, cinematografic şi literar în limba engleză, a fost primul meu talent nativ, apoi am făcut Facultatea de Litere de la Universitatea Babeş-Bolyai, specializarea Engleză-Franceză, astfel încât tot ce citeam şi scriam era în limba engleză de foarte timpuriu. Apoi a venit imersia din Toronto, unde limba engleză a devenit prima limbă timp de cinci ani. Mult timp am crezut că nu o să pot scrie în limba română, dar, din fericire, am reuşit să fac acest lucru acum un an”, mai declară Ioana Cosma.

Iar profesoara eminentă de la Universitatea din Piteşti va mai publica în perioada următoare un volum de versuri şi un roman, ambele la Editura Eikon. Romanul, intitulat ”Vers”, prezintă o poveste de dragoste din perioada comunistă.

De un an, Ioana Cosma coordonează un cenaclu literar pentru studenţii Universităţii din Piteşti, în colaborare cu Centrul Logos al Departamentului de Limbi Străine Aplicate şi speră să facă ceva similar şi pentru elevii din Râmnicu Vâlcea, oraşul său natal.

