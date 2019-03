Primul antrenor al Biancăi Andreescu, noua senzaţie a tenisului feminin: „Marele merit în performanţa ei îl au părinţii, care au făcut sacrificii uriaşe“

Mama Biancăi, Maria Andreescu, a avut o tentativă de a se întoarce acasă, când Bianca avea numai 5 ani. S-a oprit la Piteşti, unde familia Andreescu avea un apartament, şi a început o afacere. Soţii Andreescu emigraseră în Canada la mijlocul anilor '90, cu viză obţinută în Ungaria.

Maria Andreescu a decis să se întoarcă în România fiindcă şi-a dorit foarte mult ca Bianca să beneficieze de sistemul românesc de învăţământ. A rezistat doar trei ani în România, timp în care s-a lovit de piedicile „rezervate“ micilor oameni de afaceri de statul român. În acest timp, totuşi, Bianca a făcut primii paşi în tenis, cu un antrenor român de la Piteşti.

”Bianca avea aproximativ 6 ani când a venit cu mama sa la baza sportivă Arpechim din Piteşti. Mama sa, doamna Maria Andreescu, mi-a spus că fata ei ar dori să practice tenisul de câmp. Am dat mai multe teste cu Bianca şi am constatat că are înclinaţie pentru tenis. Apoi am stabilit un program de pregătire. Bianca a stat aproape 2 ani şi 6 luni în România”, spune Gabriel Hristache.

Hristache spune că Bianca a dat semne de timpuriu că va ajunge departe în tenis. ”Era extrem de ambiţioasă pentru vârsta ei. Era foarte tenace, ascultătoare şi diciplinată, deşi avea doar 6 ani. Bianca a avut de la început calităţi necesare pentru a practica tenisul, o voinţă şi o ambiţie impresionante. Nu am avut vreodată cu ea probleme la antrenament, să nu asculte şi să nu respecte ce îi spun, era foarte disciplinată”.

Gabriel Hristache, primul antrenor al Biancăi FOTO: curier.ro



Gabriel Hristache crede că Bianca ar fi avut şanse minime să ajungă atât de departe dacă ar fi rămas în România. ”Părinţii ei au susţinut-o în tot ce a făcut. Meritul major în faptul că Bianca a jucat tenis în România îl au părinţii. Sistemul de stat nu te ajută cu nimic. Părinţii sunt cei care au sprijinit-o să facă pasul către marea performanţă. Au făcut multe sacrificii şi au plecat în Canada, ţară care a înţeles cât de important este să susţii un sportiv valoros şi să investeşti în el. În opinia mea, Bianca are toate calităţile pentru a ajunge între primele 10 jucătoare ale lumii”.

În vârstă de 18 ani şi născută la Mississauga (Canada) din părinţi români, Bianca Andreescu are cea mai spectaculoasă ascensiune din tenisul feminin din acest an, înregistrând până acum 28 de victorii şi doar 3 înfrângeri. Bianca a încheiat 2018 pe locul 152 în lume, iar acum, după victoria de la Indian Wells, a urcat până pe locul 24 mondial. În urmă cu patru ani, în 2015, Bianca Andreescu era pe locul 627 în lume.

Tot în acest an, Bianca a ajuns în finala turneului de la Auckland, învingându-le printre altele pe Caroline Wozniacki şi pe Venus Williams.

