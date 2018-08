Primarul PSD filmat în timp ce îi bate pe membrii USR Argeş susţine că de fapt el a fost victima. Ce povestesc cei agresaţi

”Am fost sesizaţi de către un funcţionar din Primăria Dârmăneşti cu privire la o stare conflictuală. Doi membri ai unei formaţiuni politice au mers la primărie pentru a depune liste legat de o iniţiativă legislativă. Pe fondul neînţelegerilor, se pare că primarul ar fi fost agresat în zona feţei.

Cei doi reprezentanţi ai formaţiunii politice au fost audiaţi. Acest lucru nu îngrădeşte în vreun fel dreptul celor două persoane de a face plângere penală. În aceste momente, primarul primeşte îngrijiri medicale. După ce va primi îngrijirile medicale, şi acesta va fi audiat. În cauză se va deschide dosar penal pentru infracţiunea de ultraj”, a declarat pentru „Adevărul“ Florin Popa, purtător de cuvânt al Poliţiei Argeş.

”Primarul m-a lovit în cap”

Jurnaliştii „Adevărul“ au încercat să ia legătura şi cu primarul Iulian Ciolan, însă acesta şi-a închis telefonul mobil.

Adrian Cîrstea, vicepreşedinte USR Argeş, una dintre cele două persoane agresate de primar, a declarat pentru „Adevărul“: ”Am mers să depunem dosarele cu semnături pentru iniţiativa Fără penali. La ora 10 am fost pentru prima dată acolo şi am fost trimişi dintr-un birou în altul. Pe nicio uşă nu scria nimic. La 13:20 am revenit şi am prezentat primarului dosarele. Primarul ne-a spus să ieşim afară şi că refuză categoric să primească dosarele. Apoi, când colegul meu German Alexandru a început să filmeze, primarul a devenit agresiv. A încercat să îi smulgă telefonul şi i-a dat mai mulţi pumni colegului meu. S-a întors şi către mine şi m-a lovit în cap. Când colegul a reuşit să scape din pumnii primarului am ieşit afară amândoi. Am depus plângere împotriva primarului de la Dârmăneşti”.

Potrivit declaraţiilor USR, cei doi reprezentanţi mergeau la primărie pentru a depune semnăturile adunate în campania „Fără penali în funcţii publice”.

Despre agresivitatea lui Emilian Ciolan s-a mai scris în presa locală. De exemplu, Curierul Zilei relata în mai 2016 că o tânără care mersese să-şi treacă în registrul agricol proprietatea a fost înjurată de Ciolan, fiind făcută şi „paraşută”.

