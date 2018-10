Primarul Piteştiului, găsit incompatibil definitiv şi irevocabil: „Instanţa a constatat prostia din capul meu“

Iniţial, procesul a fost la Curtea de Apel Piteşti, care în octombrie 2016 a respins contestaţia lui Cornel Ionică la raportul ANI. Iar acesta a atacat-o la Înalta Curte, care pe 28 septembrie i-a respins definitiv contestaţia.

„Am avocaţi care se ocupă de caz, sunt şi alte cazuri în Argeş şi în ţară şi pot să vă spun că, în situaţia mea, nimeni n-a părăsit mandatul. Nu primit încă raportul ANI, însă este justă observaţia instanţei. Instanţa a constatat ceea ce trebuia să constate: prostia din capul meu! M-a costat nouă ani de procese, de rapoarte, de metri cubi de hârtii, de avocaţi şi alte cheltuieli. Mai presus de toate, m-a costat liniştea mea personală şi a familiei mele!”, a declarat primarul Piteştiului în faţa jurnaliştilor.

Primarul regretă hotărârea de a prelungi contractul de asociere între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Piteşti şi S.C. D&D General Invest SRL, la care ginerele său era unic administrator .

„Contractul era prelungit periodic. Trebuia să-i zic stop. Nu am făcut-o şi asta m-a costat mulţi nervi, mi-a băgat boala în oase! Este prostia pe care am trăit-o la cei mai înalţi parametri. Este o realitate pe care o cunoaştem. N-am băgat nici cinci bani în buzunar şi trebuia să-mi ţin mâinele acasă. Asta era tot! A fost doar prostia mea. Am trăit unul dintre marile coşmaruri ale vieţii mele”, a mai spus primarul.

Acum doi ani, ANI a emis un raport de evaluare din care rezulta că actualul primar s-a aflat în conflict de interese în perioada în care a fost viceprimar, după ce inspectorii de integritate au constatat că acesta a participat la adoptarea unor hotărâri de consiliu local în urma cărora ginerelui său i s-au pus la dispoziţie mai multe spaţii:

„În perioada exercitării mandatului (de viceprimar, n.red.) 2008-2012, a participat la deliberarea şi adoptarea a două hotărâri ale Consiliului Local Piteşti, din 24 septembrie 2009, având ca obiect validarea unor protocoale încheiate între Centrul Cultural al municipiului Piteşti cu societăţi comerciale la care ginerele său este asociat şi administrator (prin validarea protocoalelor, societăţile comerciale au beneficiat de folosinţa unor spaţii puse la dispoziţie de Centrul Cultural). De asemenea, acesta a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Piteşti, din 8 iulie 2010, în baza căreia a fost încheiat un contract de asociere între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Piteşti şi S.C. D&D General Invest SRL, societate comercială la care ginerele său este asociat unic şi administrator (prin încheierea contractului de asociere, societatea comercială a beneficiat de folosinţa unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public în vederea exploatării neîngrădite pentru publicitate). Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispoziţiile art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 şi dispoziţiile art. 75, lit. a şi art. 77, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 393/2004”.

Dacă primarul Piteştiului îşi va pierde mandatul, există posibilitatea ca unul dintre cei doi viceprimari să asigure interimatul până la alegerile locale din iunie 2020 ori să fie organizate alegeri anticipate.

Cornel Ionică a fost ales primar al Piteştiului în iunie 2016. El a mai fost primar interimar din noiembrie 2014, după ce predecesorul săui Tudor Pendiuc a fost reţinut de procurorii DNA. Anterior, Cornel Ionică a fost viceprimar al Piteştiului timp de 14 ani.