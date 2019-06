Primăria Piteşti pune beţe-n roate declarării Pădurii Trivale drept arie protejată. Cum tergiversează reavizarea documentaţiei

Pentru că reprezentanţii Ministerului Mediului au tot solicitat o reavizare a hotărârii de Consiliu Local de acum 7 ani (HCL197/13. 12.2012) pentru instituirea regimului de arie naturală pentru o suprafaţă de peste 430 de ha din Pădurea Trivale, consilierul local Ionuţ Olariu a solicitat Primăriei Piteşti, în martie 2019, sprijin pentru iniţierea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să fie făcută reavizarea suprafeţei care urmează să facă parte din aria protejată.

Conducerea Primăriei Piteşti ocoleşte însă iniţierea unui proiect de hotărâre de Consilu Local, şi ţine, astfel, pe loc finalizarea demersului.

Poziţia Primăriei Piteşti

Explicaţiile Primăriei Piteşti cuprinse în răspunsul la adresa înaintată de consilierul local fac referire la situaţia juridică a terenului în suprafaţă de 432,3363 ha, „proprietatea publică a statului”.

„În suprafaţa 432,3363 ha propusă pentru instituirea ariei naturale protejate este inclusă şi suprafaţa de 6,7707 ha de teren cu vegetaţie forestieră care aparţine domeniului public al Municipiului Piteşti. Din suprafaţa de 432,3363 ha propusă pentru instituirea ariei naturale protejate, suprafaţa de 312,2920 ha este înscrisă în anexa 3 la Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, iar suprafaţa de 75,8495 ha se află pe teritoriul administrativ al comunei Moşoaia”, spun oficialii Primăriei Piteşti.

Altfel spus, aşa cum a făcut şi într-o comunicare anterioară cu Ministerul Mediului, Primăria se agaţă de faptul că într-o perspectivă nedefinită ar putea fi nevoie de retrocedarea unor suprafeţe din perimetrul aferent viitoarei arii protejate. Direcţia Biodiversitate din cadrul aceluiaşi minister ceruse însă, încă de anul trecut să i se spună care sunt acei proprietari puşi în posesie sau care au solicitat să fie puşi în posesie, pentru a-i informa şi, eventual, negocia cu ei, dat fiind faptul că, potrivit legii, aria naturală protejată se instituie indiferent de deţinători.

Asta a sperat şi consilierul Olariu să afle din răspunsul dat de autorităţile locale. Doar că Primăria Piteşti spune că nu deţine o listă cu numele şi datele de contact ale solicitanţilor care au depus cereri de restituire a terenurilor forestiere pentru care restituirea dreptului de proprietate s-a realizat sau urmează a se realiza pe fondul forestier propus pentru instituirea ariei naturale protejate.

„Menţionăm că suntem în imposibilitatea de a întocmi o asemenea listă, din moment ce în cererile la care se face referire nu pot fi identificate amplasamentele foştilor proprietari deposedaţi abuziv de terenurile de vegetaţie forestieră în perioada anilor 1945-1990. Până la această dată, Direcţia Silvică Argeş nu a pus la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Piteşti, în condiţiile Legii 165/2013, niciun metru pătrat de teren cu vegetaţie forestieră din Pădurea Trivale propusă pentru a fi declarată sau instituită ca arie naturală protejată”, se arată în răspunsul transmis consilierului Olariu.

Pe scurt, potrivit Primăriei Piteşti, amplasamentele posibililor foşti proprietari (cu care Municipalitatea spune că nu poate întocmi o listă) nu pot fi identificate, dar, potrivit aceleiaşi instituţii, ele fac parte din suprafaţa de 312,2920 ha înscrisă în anexa privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent.

Ce spun reprezentanţii Ministerului Mediului

Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului aminteşte de un răspuns din 2017 al Direcţiei Silvice Argeş în care se arată că nu ar exista retrocedări în perimetrul amintit.

“Va trebui să fac din nou o adresă către Direcţia Silvică, care, probabil, o să-mi spună: «Domnule, noi nu cunoaştem!». Eu n-am de unde să obţin datele astea decât de la nivel local. După, pot merge mai departe cu condiţia ca, ulterior obţinerii acestor informaţii şi ulterior revizuirii documentaţiei ştiinţifice, Consiliul Local să vrea să-mi reavizeze această suprafaţă. Fără o hotărâre a Consiliului Local, eu nu pot să declar arie protejată. Deci, o contribuţie majoră o are Consiliul Local cu toate că există acea HCL din anul 2012, dar Direcţia Juridică a considerat că trebuie reînnoit. Şi asta am solicitat la Primăria Piteşti anul trecut. Şi mi-au răspuns ceva de genul că nu găsesc niciun motiv pentru care s-o reînnoiască”, spune Anca Crăciunaş, consilier la Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului.

Ionuţ Olariu crede că ar fi vorba de alte interese

Consilierul Mihai Olariu (ALDE) crede că în spatele refuzului Primăriei Piteşti ar putea fi vorba de alte interese mai ales că primarul Cornel Ionică (PSD) a anunţat deja amenajarea unor piste de biciclete în Pădurea Trivale. Temerea cea mai mare a consilierului şi a activiştilor de mediu este că dacă perimetrul nu va fi declarat arie protejată, se va umple de vile.

„Părerea mea este că «ieri» trebuia declarată arie protejată. Dar, dacă se declară arie protejată, adio construcţii", spune Olariu.

Poziţia cunoscutului activist de mediu Robertin Rusu

„Personal sunt sătul de tertipurile interesate ale primarului Ionică de a pune beţe în roate acestui proiect salutar pentru piteşteni, de prezervare a Pădurii Trivale, atât cât a mai rămas din ea. În 2011, acest proiect de declarare a pădurii Trivale arie naţională protejată la întocmirea căruia am participat, a fost făcut doar pentru suprafaţa pădurii Trivale aflată în proprietatea statului, nicidecum în proprietate privată. Acum, după ani de zile, apar nişte proprietari fantomă, fără date de identificare care au făcut nişte cereri de restituire a unor suprafeţe de pădure ce nu se pot localiza. Sună a minciuni de adormit copiii. În spatele acestor justificări fantasmagorice şi puerile ale Primăriei Piteşti stau însă netransparente interesele imobiliare ale unor persoane ce vor să continue să construiască în pădurea Trivale.

