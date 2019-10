Prima şi singura sală de sport construită în România cu bani de la bugetul local. „Minunea“, terminată în doar un an: „Dac-o scoteam la licitaţie, costa dublu!“

„Este singura sală de sport din mediul rural construită cu bani de la bugetul local, nu tu Guvern, nu tu birocraţie, fonduri europene, nu tu CNI, mă opresc că iar supăr pe «cineva»! Au fost şi salariaţi din cadrul primăriei şi persoane condamnate la muncă în folosul comunităţii care ne-au ajutat să ridicăm sala de sport. Dacă o scoteam la licitaţie toată, cea mai mică ofertă ar fi fost de 80.000 euro fără TVA!! Deci dublu! Sala de sport are 300 de metri pătraţi, este foarte utilă pentru cei 150 copii de la Şcoală Gimnazială Băbana! A durat un an, investiţia costă o treime din veniturile comunei pentru un an! Sunt colegi primari care vin, se uită, fac poze şi nu cred că a costat doar atât! Am avut şi patru persoane condamnate cu muncă în folosul comunităţii (meseriaşi în zidărie), care m-au ajutat la construcţia vestiarului (trei persoane) şi o persoană la sala de sport! Munca lor am evaluat-o la peste 20.000 lei! Cât cheltuia statul dacă-i condamna cu detenţie? Alţi primari din Argeş îi pun pe condamnaţii la muncă în folosul comunităţii să facă curat prin comune sau îi pontează în lipsă!”, spune Bebe Ivan (PSD), primarul comunei Băbana.

Comuna în care oamenii şi-au făcut singuri dispensarul

În 2015, oamenii din Băbana au construit singuri dispensarul din comună, şi asta pentru că sprijinul de la Guvern întârzia. În autorizaţia de construire, termenul de finalizare era de 24 de luni, iar devizul prevedea un cost de peste 280.000 de lei. Însa în numai 59 de zile şi cu doar o treime din bani, clădirea a fost gata.



Bebe Ivan, primarul comunei argeşene Băbana

În comuna Băbana, voluntariatul este deja o tradiţie. Aşa au fost ridicate de-a lungul anilor: primăria, postul de poliţie şi magazinele. Primăria Băbana le-a oferit celor care au donat bani sau au muncit pe brânci medalii, diplome şi lichior de mure. Primarul Bebe Ivan spune că varianta voluntariatului a fost cea mai rapidă din câte a găsit.

Şi tot primarul de la Băbana a implementat şi un serviciu inedit de alarmare a populaţiei în cazul în care sunt avarii sau diferite probleme în comună. Toţi cetăţenii primesc SMS-uri de pe telefonul de serviciu al primarului cu o zi înainte de a fi lucrări sau diferite întreruperi programate.