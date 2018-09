Prim-ministrul Viorica Dăncilă, despre o posibilă remaniere: „Deja am început evaluările pe fiecare minister în parte“

Premierul spune că deja se fac analize în acest sens.







"O remaniere o voi decide în urma evaluărilor pe care le fac. Deja am început evaluările pe fiecare minister în parte, raportate la programul de guvernare (...) Pentru mine este important ca fiecare punct din programul de guvernare să fie îndeplinit de fiecare minister în parte, de Guvern per ansamblu. Fiecare are o foaie de parcurs de care trebuie să ţină seama", a precizat prim-ministrul Viorica Dăncilă în cursul vizitei la Argeş.





Premierul a luat parte la Ziua Porţilor Deschise la Fabrica de Magiun Topoloveni







La primul dintre obiectivele vizitate, Sonimpex, fabrica Bibianei Stanciulov, femeia de afaceri cunoscută ca "mămica magiunului de Topoloveni", unde premierul a fost invitat să ia parte la Ziua Porţilor Deschise, Viorica Dăncilă a adresat câteva cuvinte antreprenorului român ale cărui produse au fost apreciate cu zeci distincţii ale industriei alimentare internaţionale.





"Nu este uşor să ajungi la acest rezultat. De când eram membru al Parlamentului European, vorbeam cu colegii din alte ţări şi toţi cunoşteau magiunul de Topoloveni. Acest efort a fost încununat de succes şi cred că exemplul pe care îl avem aici trebuie urmat şi de alţi producători din România, dacă vrem să facem cunoscut cât mai mult produsele romaneşti”, a mai declarat Viorica Dăncilă.