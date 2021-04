Premieră internaţională. Un oraş din România, primul din afara Olandei ce dă numele unei lalele

În această perioadă, la Piteşti ar fi trebuit să aibă loc a 44-a ediţie a Simfoniei Lalelelor, cea mai mare expoziţie florală din România, însă din cauza pandemiei aceasta a fost amânată. Primăria Piteşti s-a gândit însă ca să compenseze cumva lipsa evenimentului printr-o premieră internaţională şi prin crearea de aranjamente cu mii de flori în toate cartierele oraşului.

După cum spune Cristian Gentea, primarul Piteştiului şi cel care a făcut demersurile esenţiale pentru crearea unei noi lalele, „noul soi de lalea a primit numele Piteştiului. Noua lalea este singura din afara Olandei ce poartă numele unui oraş. Este o premieră la nivel internaţional. Noua lalea, ce poartă numele Tulipa Piteşti, va fi comercializată în toată lumea”.

Prima lalea din noul soi a fost plantată la Piteşti de către primarul Cristian Gentea FOTO: Denis Grigorescu

Noua lalea, una de culoare roz, a fost creată de Franck Timmerman, un cultivator olandez. „Familia mea are o experienţă de peste 20 de ani în cultivarea lalelelor. Am muncit mult la crearea acestui noi soi, ce poartă numele Piteştiului, oraş în care am fost o dată şi care mi-a plăcut foarte mult. Tulipa Piteşti este o specie foarte rezistentă, cu o durată mare de viaţă şi foarte potrivită pentru aranjamente florale”, a declarat Franck Timmerman.

Soiul ce poartă numele Piteştiului, tranzacţionat la cea mai mare bursă de flori din lume

Primarul Cristian Gentea a plantat prima lalea din noul soi chiar în faţa Primăriei Piteşti. „Tulipa Piteşti” va fi tranzacţionată şi la Bursa de Flori din Olanda, cea mai mare din lume.

Noua lalea va fi înscrisă în registrele internaţionale florale, fiind deja o marcă înregistrată.

Piteştiul are o tradiţie de aproape cinci decenii în cultivarea lalelelor.

Noul soi a devenit deja un punct de atracţie FOTO: Denis Grigorescu

Istoria Simfoniei Lalelor a început în 1972. Pe 27 noiembrie 1972, la Piteşti au ajuns de la Arad - de la un floricultor amator pe nume Weill Alois - şi din Piaţa de Flori de la Oradea, 3.000 de bulbi de lalele şi 100 bulbi de zambile, cumpăraţi pentru a fi plantaţi în centrul urbei.

Prima ediţie a Simfoniei Lalelelor a fost în 1978, iniţiatorul expoziţiei fiind Ilarie Isac, unul dintre cei mai mari specialişti în horticultură şi pomicultură din România.

Vă mai recomandăm şi:

Cea mai mare expoziţie florală din România, suspendată din cauza coronavirusului

Revine parada de la Simfonia Lalelelor. Copii de grădiniţă, puşi să defileze în frig şi îmbrăcaţi sumar în faţa oficialităţilor la Piteşti