Povestea unui campion naţional de raliuri care este şi DJ. „Mi-aş dori să mixez alături de Tiesto“

În acest an, Vali Porcişteanu are şanse mari de a obţine al treilea titlu de vicecampion naţional alături de Dan Dobre. Pentru asta trebuie să obţină o clasare foarte bună la ultima etapă, Raliul Sibiului, ce va avea loc pe 6 octombrie.

Pasionat de muzică de mic, Vali Porcişteanu a fost inclusiv DJ rezident într-un pub din Piteşti şi a mixat la mai multe evenimente. „De când am revenit în campionatul naţional de raliuri, nu am mai mixat la evenimente sau la localuri, ci doar pentru prieteni”.

”Când eram mai mic, puneam muzică tehno şi trance la petreceri”

La Vali Porcişteanu, înclinaţia sa pentru sunetul muzicii e cu mult mai veche decât pasiunea pentru sunetul motoarelor. ”Când eram mai mic, puneam muzică tehno şi trance la petreceri. La începutul anilor 2000 chiar am avut o emisiune timp de un an la un post radio local. Încet-încet a venit şi pasiunea pentru automobilism. Primul contact cu lumea auto a fost în 2002. La început, părinţii mei nici nu vreau să audă că vreau să mă fac pilot de raliuri, însă până la urmă au început să înţeleagă”, spune Vali Porcişteanu.

Începuturile în automobilism au fost cu dreptul. Asta deşi prima maşină cu care a concurat Vali, pe când era amator, era departe de a fi un bolid. În 2003, Vali Porcişteanu s-a dus cu o Dacie berlină la Raliul Ţara Făgăraşului şi a câştigat.

Cariera sa în automobilism a cunoscut apoi o ascensiune spectaculoasă, culminând în 2011 cu titlul de campion naţional absolut la raliuri pe un Mitsubishi Lancer Evo 9, iar în 2010 şi 2012 a ieşit vicecampion naţional.

Pasiunea pentru muzică nu l-a părăsit niciodată, ba chiar a fost un ingredient important pe partea motivaţională în fiecare sezon. ”Înaintea multor probe îmi puneam muzică în căşti. Muzica mă ajută, mă motivează, mă încarcă cu energie. Sunt dependent de muzică non-stop. La unele petreceri de final de raliuri în 2011 şi 2012 eu am fost cel care a pus muzica”, ni se confesează Vali Porcişteanu.

Printre preferaţii săi muzicali pe care îi ascultă constant sunt Matvey Emerson, Lexer, Nora&Pure şi LUDWX.

A mixat cu DJ Wanda şi a apărut într-un videoclip al lui Puya

O amintire specială pentru Vali Porcişteanu rămâne petrecerea de lansare a Raliului Deltei din iunie 2013. Atunci, timp de trei ore, a făcut pereche la butoane cu DJ Wanda, cei doi făcând un show mult apreciat. Cu două luni înainte, Vali Porcişteanu fusese invitat special în videoclipul lui Puya, “Klandestin”.

Alături de evenimentul în care a mixat alături de DJ Wanda, vara lui 2013 i-a mai adus o amintire de neuitat lui Vali: a fost cel mai bine clasat pilot român în Raliul Sibiului şi i-a impresionat pe organizatori prin prestaţia obţinută la volanul unui Mitsubishi Lancer Evolution 10 în contextul numeroaselor defecţiuni tehnice. Aceştia i-au acordat Colin McRae ERC Flat Out, un trofeu care este acordat în fiecare etapă din Campionatul European de Raliuri pilotului care impresionează cel mai mult pe parcursul evenimentului.

”Au fost zile în care am stat şi am făcut seturi de dimineaţa până seara”

De peste patru ani, Vali Porcişteanu are un cont şi pe cunoscutul serviciu online de music streaming Mixcloud, unde are sute de fani. Trebuie spus că printre cei care au cont pe Mixcloud se numără şi Barack Obama. ”Au fost zile în care am stat şi am făcut seturi de dimineaţa până seara”, ne-a declarat Vali.

Vali Porcişteanu, la Raliul Harghitei

În vara lui 2014, i s-a propus o colaborare ca DJ rezident cu Guinness Pub din Piteşti. Timp de aproape şase luni a pus muzică în fiecare sâmbătă, de la deep house, dance şi hip-hop până la reggaeton şi dance comercial. Iar lumea l-a apreciat. ”Cel mai frumos compliment pe care l-am primit a fost: ”pui muzică precum conduci””, ne dezvăluie Vali Porcişteanu şi adaugă: ”Nu pun muzică doar ca să pun. O fac dintr-o mare plăcere”. Şi e atât de pasionat de noua meserie de DJ încât într-o sâmbătă, după ce condusese opt ore de la Arad la Piteşti, s-a dus direct în pub şi a pus muzică până la patru dimineaţa: ”A fost una dintre cele mai frumoase seri. Atunci când faci ceva cu pasiune, uiţi de oboseală şi de stres.” Iar faptul că e un DJ apreciat e confirmat şi de faptul că 2014 a fost chemat să mixeze la mai multe evenimente şi party-uri în Bucureşti şi în Arad.

”Mi-aş dori să mixez alături de Tiesto sau Armin Van Buuren”

Ca DJ, are mai multe vise: ”Mi-aş dori să mixez alături de Tiesto sau Armin Van Buuren şi să ajung la Tomorrowland, unul din cele mai mari festivaluri de muzică electronică din lume, organizat anual în oraşul belgian Boom.”

În afară de campionatul naţional de raliuri, Vali Porcişteanu se concentrează pe muzică şi pe şcoala sa – Vali Porcişteanu Driving School, unde are numeroşi cursanţi, în special pe partea de conducere defensivă şi pilotaj sportiv.

Un lucru este cert: campionul la automobilism stăpâneşte la fel de bine caii-putere ca şi butoanele de la pupitrul de DJ.