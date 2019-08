Povestea românului dublu câştigător al Cupei Mondiale la kickboxing. Printre altele, are master în energie fotovoltaică

Marius Cocean a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în 1996. În 2000 a absolvit şi Academia de Poliţie din Bucureşti, specializarea Drept Penal. S-a specializat în energie solară fotovoltaică, pentru care are un master obţinut în Spania, la Madrid, în 2010. Ulterior, în 2018, a obţinut la Universitatea din Piteşti încă un master la Ştiinţe Economice, în Economia Turismului.



În paralel, a practicat sportul de performanţă la cel mai înalt nivel. „Studiile le- am făcut în paralel cu practicarea sportului şi îmi doresc că şi copiii să înţeleagă că sportul merge mâna în mâna cu educaţia şi mai mult decât atât, că practicarea sportului influenţează în bine rezultatele şcolare. Dovadă că majoritatea copiiilor din sala noastră sunt premianţi la şcolile unde sunt înscrişi şi asta mă face să mă simt fericit şi util”, spune Marius Cocean, care în 2017 şi-a înfiinţat un club de kickboxing la Piteşti-“Aleph Club Kickboxing”- unde are peste 200 de cursanţi, cel mai mic practicant având doar şase ani.

Marius Cocean cu unul dintre cei 200 de cursanţi ai săi

Legat de avantajele practicării kickboxingului de către copii, Marius Cocean spune că ”este un sport potrivit pentru orice vârstă, iar copilul implicat în practicarea acestui sport devine încrezător în el însuşi. Auto-disciplina, aptitudinile fizice, încrederea în sine, precum şi capacitatea de a se apăra, sunt doar câteva dintre beneficiile practicării. Kickboxing/ul este un sport al oamenilor inteligenţi, tehnici şi bine organizaţi”.

Marius Cocean a practicat fotbalul şi judo-ul şi a descoperit pasiunea pentru kickboxing în 1993 pe când era student la Facultatea de Drept. Ce l-a atras la kickboxing şi cum au fost începuturile? ”Cu ocazia unui interclub de judo, care s-a disputat la clubul Voinicelul din Bucureşti, condus de domnul profesor universitar - Sensei Deliu Dan, l-am întâlnit pe Ciprian Sora, pionierul Kickboxing-ului românesc, care conducea un antrenament de kickboxing. Am fost impresionat de diversitatea exerciţiilor şi de intensitatea cu care se antrenau colegii. Mi-am exprimat imediat dorinţa de a participa la aceste antrenamente, ceea ce am şi făcut câteva luni mai târziu, după ce am intrat la Universitatea Bucureşti”, ne-a declarat Marius Cocean, care se antrenează în medie trei ore în fiecare zi.

Campion în Spania

În 2001, Marius Cocean a plecat să lucreze în Spania, ţară în care a obţinut centura maro în Taekwondo şi mai multe titluri de campion autonomic şi provincial la kick boxing şi Taekwondo.

Din anul 2004, după victoria obţinută în Gala Internaţională de Kick Boxing din Alicante “Welcome to the Jungle“ în faţă campionului Comunităţii Valenciene a categoriei 74 kg, pe care l-a pus la podea de două ori, şi-a concentrat eforturile spre nivelul profesional.

”Sunt foarte multe momente plăcute pe care le-am petrecut în Spania. Am practicat şi participat la multe competiţii de kickboxing şi chiar la Taekwondo unde am reuşit să obţin foarte multe rezultate notabile printre care şi o medalie de bronz la Campionatul Autonomic din Valencia”, îşi aminteşte Marius Cocean.

Campionul român a lucrat în Spania timp de mai mulţi ani la o multinaţională ca manager în activitatea ciclului integral al apei şi a intermediat câştigarea multor licitaţii pe POS Mediu 2007 – 2013 în România împreună cu specialişti din Spania. În 2010 şi-a luat şi un master în energie fotovoltaică la Madrid: ”Îmi place un mediu ambiant curat şi sănătos şi mi-ar plăcea că lumea să înţeleagă că aşa cum planeta are grijă de noi, şi noi trebuie să o ajutăm, practic în a avea grijă de noi”.

În 2012, Marius Cocean a convins mai mulţi investitori spanioli să investească în centrale fotovoltaice în România. A înfiinţat primul parc fotovoltaic din Argeş, în Miceşti, şi altul în Olt, exploatate şi astăzi. ”Am reuşit să atrag investitori străini care împreună cu un investitor român au reuşit să pună pe picioare proiecte importante pentru viaţă oamenilor şi asta mă face să mă simt util pentru ţara noastră şi locul în care m-am născut. Nu este afacerea mea, ci lucrez pentru companía care a dezvoltat proiectele”, precizează Marius Cocean.

”Am învins un adversar în cinci secunde”

Medaliat la Campionatul Mondial de Kickboxing WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) şi câştigător al Cupei Mondiale în 2017 şi 2018, Marius Cocean a câştigat competiţii internaţionale de prestigiu în Italia, Bosnia şi Herzegovina, Slovenia, Slovacia, Spania, Croaţia şi Ungaria. În total, în 26 de ani de carieră, a obţinut peste 200 de medalii şi trofee, inclusiv numeroase titluri de campion şi vicecampion naţional la kickboxing. Drumul spre toate aceste rezultate de top nu a fost uşor, însă Marius Cocean nu s-a dat bătut niciodată şi spune că ”Rolul cel mai important în motivaţia mea îl au întotdeauna părinţii mei pe care ii cinstesc cu aceste rezultate.

Când faci totul cu pasiune, drumul este plăcut, dificultăţile care apar sunt trecute cu mai multă uşurinţă”.

Cel mai scurt meci de kickboxing câştigat a fost acum trei ani: ”La Cupa Mondială de Kickboxing Seniori de la Budapesta din 2016, am învins, în semifinale, un adversar din Israel în 5 secunde, prin lovitură mea preferată ushiro yoko geri ( lovitură de picior prin întoarcere)”.

Marius Cocean administrează şi în prezent ambele centrale fotovoltaice, însă nu a uitat niciodată kickboxing, marea sa pasiune şi s-a reîntors la acest sport. „Pasiunea este singurul lucru care nu te înşeală niciodată. Ea este acolo mereu. Eu am parcat pasiunea aceasta vreo patru ani de zile. Când m-am întors, ea era acolo, mă aştepta. Doar m-am îmbarcat din nou. Asta vreau să le demonstrez şi copiilor. Asta vreau şi doresc să înţeleagă, că trebuie făcut cu pasiune”, adaugă Marius Cocean. Pentru multiplul campion, cel mai mare succes a fost locul 3 la Campionatul Mondial de Kickboxing 2017 din Ungaria.



