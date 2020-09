Povestea primei românce care a tradus videoclipuri muzicale în limbajul mimico-gestual. „E ceva special”

Lavinia Chiţu (29 de ani) este primul interpret care a tradus în limbajul mimico-gestual un spectacol de teatru românesc, dar şi videoclipuri muzicale în România, Turcia şi Armenia. Ea deţine certificarea în limbajul semnelor în limba română din 2016, iar în 2019 a obţinut şi certificat de interpret autorizat în limbajul semnelor limbii turce.

Lavinia nu are vreo deficienţă de auz, însă a învăţat limbajul semnelor din copilărie pentru că ambii părinţi sunt surzi.

„A trebuit să învăţ limbajul mimico-gestual pentru a putea comunica cu părinţii mei, care sunt complet surzi. Pot spune că părinţii sunt cei care m-au ajutat enorm în această direcţie, pentru că de la ei am învăţat cel mai mult. Încă de când eram mică mi-am dat seama că este un limbaj destul de sărac şi mi-am dorit să pot să fac ceva pentru ei. Când am crescut, m-am implicat în organizarea unor concursuri pentru a încuraja persoanele cu deficienţe de auz să se dezvolte. În paralel, am încercat să mă perfecţionez: am făcut cursuri de specialitate şi am devenit prima traducătoare şi interpretă de muzică în limbajul semnelor româneşti. Am făcut totul pentru părinţii mei şi pentru comunitatea persoanelor cu deficienţe de auz din ţara noastră.“

A DESCHIS DRUMURI ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE

Lavinia, traducând sunetul muzicii la un concert FOTO: NALUCA PHOTOGRAPHY

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti, Lavinia are un masterat la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte din cadrul Universităţii din Piteşti, secţia Limbajul Mimico-Gestual, specializarea Limbajul Mimico-Gestual American.

„Limbajul propriu-zis poate fi învăţat în aproximativ patru ani. Însă pentru a face această meserie foarte bine trebuie să trăieşti printre surzi, să-i înţelegi“, spune tânăra.

Lavinia, traducând o melodie în limbajul mimico-gestual FOTO: NALUCA PHOTOGRAPHY



În 2017, Lavinia a interpretat în limbajul semnelor spectacolul de teatru „Buzunarul cu pâine“, marcând o premieră pentru România. În acelaşi an, tânăra a realizat spotul video al sistemului 112 – numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de urgenţă pentru persoanele cu dizabilităţi de auz şi de vorbire.

Anul trecut, Lavinia a tradus în limbajul semnelor spoturile video RO-ALERT, sistem de avertizare a populaţiei în cazuri de urgenţă majoră. Tot în 2019, a primit o bursă

Erasmus în Turcia, unde a marcat o nouă premieră: a lansat primul videoclip realizat în limbajul semnelor. Pentru clipul melodiei „Oy Gelin“, românca a colaborat cu Emrah Güllü, fost concurent în show-ul „Vocea Turciei“.

AUTORITĂŢILE LOCALE I-AU REFUZAT AJUTORUL

Deşi Lavinia se bucură de apreciere peste hotare, în Argeş a fost refuzată de autorităţi când s-a oferit să traducă în limbajul mimico-gestual concertele din judeţ.

„Din punct de vedere muzical, nici în Piteşti şi nici în judeţul Argeş nu s-a făcut nimic până acum pentru persoanele surde – în alte oraşe din ţară se fac concerte şi diferite evenimente. Am fost în repetate rânduri la Primăria Piteşti şi la Consiliul Judeţean Argeş pentru a-mi oferi serviciile de interpret în limbajul semnelor la diferite concerte, însă de fiecare dată am fost dusă cu vorba de către autorităţi sau refuzată într-un mod ironic. Sper ca în anii următori autorităţile să-şi schimbe atitudinea“, spune Lavinia Chiţu.

De asemenea, tânăra speră ca persoanele cu deficienţe de auz să nu mai fie neglijate, ci să se poată bucura la fel ca oricare om de artă.

„Îmi doresc foarte mult să fie auzit mesajul nostru. Este nevoie de sunet în lumea unde muzica şi informaţia n-au acces deloc, mai ales de când a venit pandemia – în afară de ştiri, persoanele surdomute n-au mai avut parte de nimic altceva. Acum e ceva special, dar cel mai mult îmi doresc să devină o normalitate ca toţi artiştii din România să aibă cel puţin un videoclip dedicat lor, pentru ca astfel muzica să fie în sfârşit auzită şi în lumea surzilor. Ne dorim să schimbăm România şi, cel mai important lucru, să aducem muzica mai aproape de aceşti oameni cu nevoi speciale“, spune Lavinia.

„Mulţumesc“, pe limba surdomuţilor

Lavinia Chiţu şi Jeni Ion, la filmările pentru videoclipul "Mulţumesc" FOTO: arhiva personală

Recent, Lavinia Chiţu şi Jeni Ion, model şi persoană cu deficienţe de auz, au tradus pentru persoanele surdomute melodia „Mulţumesc“ a lui Connect-R.

„Cunoscând-o pe Jeni Ion, o persoană care nu aude decât foarte puţin cu ajutorul aparatului auditiv, i-am propus să colaborăm pentru acest videoclip. Am ales această melodie atât pentru mesajul de recunoştinţă pe care îl transmite, cât şi pentru provocarea primelor două strofe, prin care vrem să subliniem faptul că limbajul semnelor este mult mai sărac faţă de limba vorbită, nu este articulat şi uniformizat şi are multe lipsuri faţă de vocabularul nostru, al auzitorilor. Tocmai de aceea interpreţii creează o poveste pe care o transmit, niciodată nu traduc mot à mot. Jeni s-a descurcat extraordinar, în ciuda faptului că nu percepe muzica aşa cum o facem noi. Videoclipul a fost filmat în trei ore, prin intermediul firmei 10:pm Publicitate şi Marketing (Costin Moraru – imagine şi Mădălina Precup – PR) care susţine prin acte de voluntariat proiectul Muzică în Lumea Tăcerii“.

Lavinia Chiţu speră ca în viitor să reuşească să traducă în limbajul semnelor cât mai multe videoclipuri, pentru ca persoanele cu deficienţe de auz să se poată bucura de muzică.

