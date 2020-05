Povestea de succes a unei absolvente de Oxford din Mioveni. „Perseverenţa poate deschide uşi pentru oricine“

Eliza Casapopol, absolventă a Universităţii din Oxford, este unul dintre finaliştii concursului Study UK – Alumni Awards, aflat la a şasea ediţie şi menit să-i premieze pe absolvenţii de universităţi din Marea Britanie care s-au remarcat prin realizări excepţionale şi prin implicare în comunitate.

Eliza a fost nominalizată la categoria Impact Social şi a ajuns finalistă, reprezentând întreaga Europă. La această categorie, alături de Eliza Casapopol, mai sunt nominalizaţi absolvenţi de universităţi britanice din Azerbaidjan, Zimbabwe, Pakistan, Ghana, Thailanda şi Statele Unite ale Americii. În total, sunt 21 de finalişti, din 19 ţări, la trei categorii. Câştigătorii vor fi desemnaţi în luna septembrie.

Premiile Study UK sunt la a şasea ediţie. Până acum, nu s-a mai întâmplat ca în finală să ajungă absolvenţi români, însă anul acesta au mai aplicat şi alţi trei români pentru categoria Professional Achievement (n.r. – Realizare profesională). Însă niciunul dintre aceştia nu a reuşit să ajungă în etapa finală. „În 2020 au fost peste 1.000 de concurenţi la titluri, din peste 100 de ţări, alegându-se un finalist pentru fiecare continent. La categoria mea, eu am fost nominalizată că finalistă pentru Europa, câştigătorul global va fi anunţat în septembrie anul acesta“, spune Eliza Casapopol.



Medaliată pentru că a citit cel mai mult în vacanţa de vară

Meritele pentru care românca a ajuns în topul clasamentului absolvenţilor din Marea Britanie sunt nenumărate. De pildă, Eliza a înfiinţat în România un Târg de Ştiinţe şi în prezent lucrează în Olanda. Absolventă a Facultăţii de Matematică la Oxord, Eliza şi-a luat şi masterul la aceeaşi universitate prestigioasă, în 2018.

„În urmă cu 16 ani păşeam pentru prima dată într-un British Council. Eram o fată venită dintr-un orăşel cu doar două şcoli şi sub 30.000 de locuitori, într-un oraş cu tradiţie, Iaşi. Părinţii m-au dus la biblioteca de la British Council care mi s-a părut atât de modernă şi activă comparativ cu tot ceea ce văzusem eu până atunci în Mioveni. În scurt timp am primit o medalie de la British Council pentru că am fost copilul care citise cele mai multe cărţi în limba engleza pe perioada verii“, povesteşte Eliza Casapopol.



„Nimic nu este imposibil“

„Este important pentru mine să fiu recunoscută de o instituţie globală precum British Council pentru munca de până acum. Ceea ce mi se pare cel mai interesant este faptul că îşi doresc să pună câştigătorii în legătură, pentru a crea o reţea globală de oameni care au o contribuţie pozitivă în ţara lor, la compania lor sau în industrie. Ce pot spune sigur este că nu m-aş fi gândit niciodată, când eram elevă la Şcoala «George Topârceanu» din Mioveni, că peste câţiva ani cei de la British Council vor vorbi despre mine. Dar asta dovedeşte că nimic nu este imposibil şi că perseverenţa poate deschide uşi pentru oricine“, consideră tânăra eminentă.

Ambiţiile mari ale unui copil

Eliza şi-a dorit să studieze la Universitatea din Oxford încă din copilărie, de când avea 10 ani. Profesoara ei de limba engleză din clasa a III-a i-a spus că Oxford este cea mai bună universitate din lume şi i-a povestit despre tradiţiile şi prestigiul universităţii. Aşa a hotărât eleva din Mioveni că acolo va studia, acolo este locul ei: la cea mai bună universitate din lume.

Însă, când a ajuns în clasa a XI-a, lucrurile stăteau diferit faţă de planurile sale din copilărie. „Atunci am început să conştientizez că şansele să studiez la Oxford sunt mai mici decât mi le imaginam, m-am pregătit şi am aplicat, sperând la ce este mai bun. Din fericire, cei de la Oxford m-au invitat la interviuri pentru o săptămână, pentru a-mi testa cunoştinţele de matematică şi informatică. Experienţa interviurilor a fost extraordinară: am avut parte de primul meu zbor cu avio-nul, am ajuns să văd Universitatea din Oxford şi am cunoscut câţiva dintre cei mai buni matematicieni ai lumii. Faptul că m-au acceptat să studiez matematică la Universitatea din Oxford a fost o surpriză minunată şi o experienţă care mi-a influenţat poate cel mai mult personalitatea“.

Cel mai bun student român din Europa

Eliza are o minte strălucită. La începutul lui 2017, a fost aleasă cel mai bun student român din Europa, în cadrul Galei Ligii Studenţilor Români din Străinătate. În 2014, la absolvirea Colegiului Naţional „I.C. Brătianu“ din Piteşti, a fost numită şefă de promoţie. Eliza Casapopol a fost şi preşedinta Societăţii de Matematică de la Universitatea din Oxford, fiind şi preşedinta Societăţii Studenţilor Români de la Oxford, între 2015 şi 2016. În 2016, a primit o bursă de cercetare de la London Mathematical Society.

Inginer în domeniul inteligenţei artificiale

Imediat după ce a terminat masterul în matematică la Universitatea din Oxford, Eliza s-a mutat în Olanda. În prezent, lucrează în Amsterdam pentru o companie de consultanţă specializată în inteligenţă artificială. Funcţia ei este de inginer în domeniul inteligenţei artificiale şi ajută în fiecare zi companii cliente care îşi doresc să se dezvolte folosind puterea datelor şi a inteligenţei artificiale. De asemenea, compania pentru care lucrează Eliza ţine şi cursuri despre inteligenţă artificială. Acestea sunt dedicate atât companiilor, cât şi persoanelor curioase cum pot să profite de avantajele celor mai noi tehnologii în munca lor.