Povestea celui mai mic oraş din lume. Unde se găseşte acesta, câţi locuitori are şi cum e ales primarul

Oraşul Hum din Croaţia are doar 17 locuitori FOTO:Igor Seler

Hum a fost prima oară menţionat în documente în anul 1102, iar atunci purta numele Cholm, derivat din italianul Colmo. În biserica din oraş sunt păstrate mai multe tăbliţe cu scrieri ce datează din a doua jumătate a secolului al XII-lea, fiind unele dintre cele mai vechi exemple de literatură croată glagolitică din Evul Mediu.

Conform legendei, oraşul Hum ar fi fost fondat cu pietrele abandonate de cei care au construit diferite aşezări în valea râului Mirna. Deşi are doar 17 locuitori, Hum a păstrat vechiul ritual de mai multe secole privind alegerea unui primar pe o perioadă de un an. Toţi bărbaţii din oraş se strâng o dată pe an pentru a vota, iar voturile sunt puse într-o cutie din lemn.

În partea de vest, oraşul Hum este înconjurat de ziduri vechi de peste cinci secole. În 1552, un turn cu clopot şi un turn de supraveghere au fost ridicate în oraş.

Hum are inclusiv o micuţă gară. Oraşul croat Hum este vizitat anual de zeci de mii de turişti din toată lumea. În afara faptului că e faimos pentru că este cel mai mic oraş din lume, în ultimii ani Hum a devenit popular şi pentru biska, un brandy cu aromă de vâsc făcut după o veche reţetă. În fiecare an, la sfârşitul lunii octombrie, în Hum are loc festivalul Grappa ce reuneşte producători de brandy din toată regiunea Istria.