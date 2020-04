Povestea celebrului Hollywood Walk of Fame. Ce controverse uriaşe a stârnit

Celebra alee are încorporate numele a peste 2.600 de staturi FOTO: Curbed LA

Hollywood Walk of Fame are o lungime de 2,1 km şi se întinde de la east la vest de-a lungul Hollywood Boulevard de la Gover Street până pe La Brea Avenue. Aleea atrage 10 milioane de vizitatori în fiecare an şi joacă un rol esenţial în turismul din zona Los Angeles.

În trotuarele de pe Hollywood Walk of Fame au fost încorporate la distanţă de 1,8 m una de alta stele realizate din terrazzo şi alamă şi inscripţionate cu numele diverselor vedete din industria de divertisment americană, cărora s-a dorit să li se aducă astfel un omagiu.

Ideea Hollwyood Walk of Fame i-a aparţinut în 1953 lui E.M. Stuart, preşedintele Camerei de Comerţ de la Hollywood, pentru „a menţine gloria unei comunităţi înseamnă glamour şi entuziasm în toate cele patru colţuri ale lumii”.

Până în 1955, proiectul a fost finalizat şi aprobat ulterior de Consiliul Local Los Angeles. Construcţia Hollwyood Walk of Fame a început în 1958, însă finalizarea a fost întârziată de două procese. În primul proces, cei care aveau proprietăţi în zonă au contestat legalitatea plătirii unor taxe de 1,25 milioane de dolari pentru Walk of Fame. În octombrie 1959, contestaţia lor a fost admisă. Al doilea proces a fost intentat de către fiul lui Charlie Chaplin, care a cerut daune pentru faptul că tatăl său a fost exclus de pe lista celor care urma să primească o stea. Cererea a fost respinsă în 1960.

Primele opt stele de pe Hollywood Walk of Fame au fost puse în august 1958. Este vorba de cele ale vedetelor

Joanne Woodward, Olive Borden, Ronald Colman, Louise Fazenda, Preston Foster, Burt Lancaster, Edward Sedgwick şi Ernest Torrence.

În prezent, numărul stelelor de pe Hollywood Walk of Fame este de peste 2.600.