Poveste de succes: are doar 23 de ani şi conduce o şcoală de muzică

Sebi David a început să cânte de la 6 ani. „Eram atras de muzica populară, cântam prin casă în faţa oglinzii şi îmi doream să ajung vedetă. Îmi plăcea să cânt mereu la ora de muzică, mama fiindu-mi învăţătoare.

Bunicul era profesor de limba şi literatura română şi cânta şi la vioară, dar nu muzică tradiţională, ci clasică. După ce s-a sfătuit şi cu părinţii mei, el m-a îndemnat să urmez Şcoala Populară de Artă. Îl vedeam uneori interpretând colinde tradiţionale, şi aşa am ajuns şi eu să cânt“, povesteşte Sebi David.

Un tânăr cu o minte strălucită, Sebi David a absolvit în 2017 două facultăţi: Muzica şi Teologia, ambele la Universitatea din Piteşti. Mai mult, Sebi David a terminat ca şef de promoţie Facultatea de Muzică. „A fost foarte dificil să termin cele două facultăţi, deoarece învăţam zi şi noapte. Îmi place foarte mult să învăţ“, precizează tânărul interpret de muzică populară. Cea mai mare dorinţă a sa este să ducă mai departe cântecele tradiţionale şi portul popular.

Ce l-a motivat să urmeze şi Facultatea de Teologie? „Am vrut să aflu mai multe lucruri despre trecutul nostru, despre religia noastră. Am vrut să ştiu, când merg la biserică, ce am de făcut când e o sărbătoare, să-i ştiu menirea“.

Ion Dolănescu, „artistul extraordinar“

De-a lungul drumului său în folclorul românesc, Sebi David a participat la numeroase festivaluri şi concursuri atât naţionale, cât şi internaţionale, obţinând mai multe premii importante, cum ar fi Marele Premiu la Festivalul de Muzică Veche de la Craiova din 2015 şi Premiul I la Festivalul Naţional ,,Chindia“, din Târgovişte, în 2016.

În prezent, Sebi David este manager şi profesor de Canto Popular şi Pian la Şcoala de Muzică „Gheorghe Gomoiu“ din comuna Călineşti şi solist vocal al Ansamblului Profesionist ,,Doina Bascovului“ din comuna Bascov, al Ansamblului ,,Ciuleandra“ din Topoloveni şi al Ansamblului ,,Chindia“ din comuna Călineşti. Pe lângă toate acestea, este şi dirijorul grupului vocal ,,Pădureanca“, din comuna Bogaţi. În 2013, Sebi David a lansat şi primul său CD, intitulat „Pentru mândra cânt cu dor“.

Are un singur interpret preferat: Ion Dolănescu, pe care îl urmărea la televizor de când era mic: „Îi admiram timbrul vocal unic şi prezenţa scenică inconfundabilă. Îmi plăcea costumul popular al dânsului,vocea, absolut tot. Ion Dolănescu a fost un artist extraordinar“.

Idei din experienţele internaţionale

Tânărul Sebi David este manager al şcolii de muzică din comuna Călineşti din toamna lui 2017: „Am auzit de acest post chiar atunci când terminam facultatea. Mi-am depus CV-ul şi am fost ales. A fost dificil la început, eu fiind foarte tânăr, dar acum toate lucrurile s-au aşezat. Am înfiinţat şase secţii noi: canto popular, orgă, clarinet, saxofon, chitară, vioară, muzică uşoară şi iniţiere muzicală pentru preşcolari. Am început cu 50 de copii în toamna trecută, iar acum avem peste 100 de cursanţi talentaţi. Am preluat idei din schimburile de experienţe internaţionale la care am participat şi le-am aplicat cu succes în această şcoală de la Călineşti“.

„Cel mai frumos argeşean“

Ca interpret de muzică populară, Sebi David a susţinut sute de concerte în România, Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Turcia. Primul său concert a fost în 2014. La începutul lunii iulie a susţinut un concert în oraşul Alanya din Turcia pentru românii stabiliţi acolo. Reprezentaţia lui s-a bucurat de un succes atât de mare, încât a fost invitat să revină în Turcia. Tânărul interpret de muzică populară a fost invitat şi la mai multe televiziuni naţionale.

În 2012, a obţinut şi un premiu inedit, fiind declarat „Cel mai frumos argeşean“ la o competiţie cu zeci de concurenţi. „Titlul de «Cel mai frumos argeşean» l-am obţinut greu. Îmi doream să câştig acest titlu, deoarece cred că, aşa cum ne-a lăsat Dumnezeu, fiecare avem ceva care sclipeşte. Am fost mulţi concurenţi, peste 30 la secţia masculină, şi am rămas zece în finală“, ne-a declarat Sebi David.

Muzicianul spune şi care este secretul energiei sale inepuizabile: „Nu-mi place să stau degeaba. Vreau să descopăr întotdeauna lucruri noi şi să studiez cât mai mult pentru a atinge perfecţiunea pe toate planurile. De mic am fost un perfecţionist“.

Tânărul interpret de muzică populară urmează să se înscrie la doctorat şi îşi doreşte să lanseze cel de-al doilea album al său împreună cu „Lăutarii“ din Chişinău şi cu marele dirijor Nicolae Botgros.