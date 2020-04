Platforme de sprijin pentru vârstnici, spitale şi mici întreprinzători pe perioada pandemiei. Cine le-a creat

Licenţiat în Electronică la Universitatea din Piteşti din 2003, Mihai Trăilă lucrează la Piteşti într-o companie multinaţională din industria auto. Mihai ne-a povestit cum au fost începuturile iniţiativelor sale de a îi ajuta pe cei afectaţi de pandemia de coronavirus.

„Totul a început pe 14 martie, când am văzut ce se întâmplă în jurul nostru şi am anticipat ce va veni. Mă gândeam cu ce să ajut şi văzând mai multe postări pe Facebook unde oamenii îşi arătau interesul pentru a-i ajuta pe cei cu probleme, dar păreau tare dezorientaţi şi nu aveau un punct comun de plecare, am hotărât să fac o platforma care să fie un punct virtual de întâlnire pentru voluntari şi cei ce au nevoie de ajutor. Aşa a apărut, trei zile mai târziu, platforma ajutsieu.ro. La platformă am fost ajutat şi de fiul meu de 16 ani, Sebastian Trăilă. Cei de la Claus Web mi-au oferit hosting gratuit, iar apoi au fost multi prieteni care m-au ajutat cu promovarea”.

După câteva zile, văzând iniţiativele altor judeţe, Mihai a adăugat pe platforma ajutsieu.ro un modul în care micii producători şi antreprenori din toată ţara îşi pot promova gratuit produsele şi serviciile. Platforma este realizată astfel încât fiecare voluntar să poata fi contactat direct prin chat, email, telefonic sau formularul de pe pagina lui. Fiecare voluntar poate primi evaluări sau poate fi raportat dacă încalcă regulile platformei.

În prezent, pe platformă sunt înscrişi peste 40 de voluntari şi antreprenori. De la lansarea platformei, au fost livrate medicamente şi alimente la zeci de persoane vârstnice din toată ţara.

Mihai se aşteaptă ca numărul celor care doresc să ajute să crească: „Am văzut oameni care se lăudau că vor să ajute, dar nu au iniţiat nicio acţiune... nu s-au înscris ca voluntari... nimic... doar vorbe pe Facebook. Oricum, nu condamn pe nimeni. Mă încăpăţânez să cred că sunt şi oameni de bine printre noi”.

Grupul pe care 5.000 de mici afaceri sunt promovate gratuit

Între timp, Mihai Trăilă a lansat şi un grup de Facebook intitulat "Susţinem afacerile locale din Argeş", grup ce a ajuns în doar o săptămână la aproape 5.000 de membri, în majoritatea cazurilor fiind vorba de mici întreprinzători care îşi promovează gratuit produsele/serviciile, de la vânzări de lactate sau produse naturiste, până la livrări gratuite de legume la domiciliu sau traduceri autorizate. Iar feedback-ul e foarte bun, mii de comenzi de diferite produse fiind date deja la micii întreprinzători de pe grupul de Facebook. „Mă aştept la mult mai mulţi producători odată ce grupul o să fie promovat mai intens”, precizează Mihai.

Aspirator chirurgical donat Spitalului Judeţean Argeş

Motivat de impactul pozitiv al platformelor realizate, Mihai a iniţiat de la finalul lunii martie, cu ajutorul fundaţiei Gaudium din Argeş, şi o acţiune de ajutorare a spitalelor din judeţ. Acţiunea are şi o pagină dedicată pe Facebook, intitulată „Ajutsieu Spitalele din Argeş”. Se vor achiziţiona măşti, viziere, combinezoane şi echipamente medicale.

„Această strângere de fonduri pentru spitalele din Argeş este realizată prin RUF (Romanian United Fund) şi cei de la Asociaţia Magic (cei cu Magic Camp)”, ne-a declarat Mihai Trăilă. Iar pe 31 martie, graţie acestei iniţiative, a fost predat şi primul echipament medical, la secţia ATI a Spitalului Judeţean Argeş. Este vorba de un aspirator chirurgical performant.

„Toate acţiunile de sprijin pe care le facem sunt foarte transparente, postăm inclusiv pe Facebook tot ce facem. Dorim să ajutăm cât mai mulţi oameni şi spitalele din Argeş”, adaugă Mihai Trăilă.