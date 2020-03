Pianistă faimoasă, revoltată de superficialitatea autorităţilor române: „Nu mi-a luat nimeni temperatura pe aeroport, nu mi s-au impus restricţii“

Iată ce a scris Mădălina Slav pe contul său de Facebook: „Am aterizat din Elveţia pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti pe 18 martie. Eram preocupată de faptul că aş putea fi pusă în carantină, forţată de legislaţie să mă autoizolez acasă şi că mi se va lua temperatura. Am completat un chestionar în avion, nu mi s-a cerut CNP-ul, doar numele şi numărul actului de identitate. M-am gândit că autorităţile vor fi mai stricte după ce aterizez. Însă la controlul paşapoartelor am dat documentele şi mi s-a spus că sunt liberă să merg. Ce?!? Fără temperatură luată? Fără documente pentru a dovedi ceva? Fără un număr de telefon la care să sun ca să mă înregistrez? Nimic! Intrigată şi revoltată, am început eu să îi întreb: „Nu îmi daţi vreun document? Nu îmi luaţi temperatura? Sunt liberă să trec? Nu am restricţii?” Întrebări la care am primit un răspuns neaşteptat: „Da, sunteţi liberă să treceţi! Este responsabilitatea dumneavoastră să staţi acasă şi să nu îmbolnăviţi pe cineva” Aş vrea să mai adaug că nici când am ajuns în Elveţia pe 28 februarie, deşi deja apăruseră acolo mai multe cazuri de coronavirus, nu se luaseră măsuri legat de cine poate intra şi cine nu. Aveam o răceală mai veche înainte să apară cazurile de coronavirus şi am început să tuşesc în faţa ofiţerului de frontieră din Elveţia. Nimeni nu mi-a spus nimic”.

„Există atât de multă birocraţie”

După cum ne-a declarat Mădălina Slav, „o prietenă de-a mea, care este avocat, a sunat la DSP Bucureşti legat de această problemă. Nu a răspuns nimeni la telefon. Ar trebuie să fie un non-stop hotline acolo. Prietena mea mi-a spus că ar trebui să mă auto-registrez la DSP, că ar trebui să mă duc la ei, să iau un chestionar pe care să îl completez, apoi să merg la medicul de familie şi să fac un test. Vă daţi seama, câtă inconştienţă? Stat pe la ghişee, mers la doctor, etc... expunere maximă. Pentru ce? Exista atât de multă birocraţie şi până la urmă nu se iau măsurile care trebuie”.

Cariera muzicală a pianistei Mădălina Slav a început cu seria de apariţii publice la vârsta de şapte ani. De atunci, activitatea sa concertistică s-a dezvoltat constant.

Mădălina Slav este laureată a mai multor competiţii internaţionale de renumie, precum “Lira de Aur”, concursul “Franz Schubert”, “San Bartolomeo International Competiton” din Italia. Numeroasele concerte şi apariţiile la radio şi TV au consacrat numele tinerei pianiste încă din anii de studiu.

La scurt timp după absolvirea Universităţii de muzică din Bucureşti, în clasa maestrului Dan Grigore, Mădălina Slav şi-a început cariera concertistică de succes atât cu recitaluri de pian şi muzică de cameră cât şi apariţii în concerte cu orchestră în săli de concerte renumite şi festivaluri în Europa, Asia, Australia şi SUA.

Împreună cu soţul ei, violonistul şi dirijorul Alexander Scherbakov, un artist apreciat la nivel internaţional a format un duo cu care a susţinut numeroase concerte pe tot globul, din SUA până în Noua Zeelandă.

Mădălina Slav a susţinut recitaluri inclusiv la New York şi în California şi a urmat

studii post-universitare la University of Southern California - Thornton School of Music. Printre evenimentele de success se numără evoluţia sa de la Alfred Newman Hall din Los Angeles - concert transmis live de USC Classical Radio în California - şi concertul condus de John Jozar la Fred Kavli Theatre of Performing Arts.

Mădălina Slav a susţinut şi numeroase concerte de caritate pentru organizaţii ca “Mission without Boarders – Pro Adelphos” în beneficiul orfelinatelor şi caselor de bătrâni din ţările est-europene.

Pe lângă activitatea sa concertistică, Mădălina Slav este Director artistic al agenţiei fondate în 1999 (Slav International Arts Management - SIAM) care promovează, în special, tineri artişti. Astfel, câştigătorii concursului “Michael Hill International Violin Competition” din Noua Zeelandă semnează cu SIAM un contract de reprezentare pentru un an.